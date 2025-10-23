Ngày 23.10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "gây ô nhiễm môi trường" và khởi tố bị can đối với Đậu Thế Anh, Tổng giám đốc Công ty CP du lịch Cáp treo Vũng Tàu) cùng 2 nhân viên là Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp.

Khởi tố vụ ô nhiễm môi trường liên quan dự án thủy cung Hòn Ngưu ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP



Các quyết định trên được ban hành sau quá trình xác minh, điều tra liên quan đến quá trình thi công dự án cụm dịch vụ ga cáp treo và thủy cung Hòn Ngưu do Công ty CP du lịch Cáp treo Vũng Tàu làm chủ đầu tư.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Đậu Thế Anh với vai trò tổng giám đốc công ty, đã trực tiếp chỉ đạo, phê duyệt, quản lý việc mua và tiếp nhận hơn 15.000 tấn chất thải xây dựng thông thường để đổ, san lấp trên diện tích hơn 4.400 m² tại khu vực dự án thủy cung Hòn Ngưu khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Việc sử dụng chất thải này không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật, không được phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, gây tác động xấu (ô nhiễm môi trường) đến môi trường và hệ sinh thái biển.

Hai nhân viên Nguyễn Duy Quốc Hùng và Trịnh Ngọc Hiệp đã giúp sức trong việc kiểm tra, kiểm đếm vật tư đầu vào và thực hiện nhiệm vụ chỉ huy công trình, liên quan đến khối lượng chất thải nêu trên.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Đậu Thế Anh và Nguyễn Duy Quốc Hùng, đồng thời cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trịnh Ngọc Hiệp.

Hiện, vụ án đang được Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP.HCM tục điều tra làm rõ hành vi vi phạm và xử lý theo quy định pháp luật.