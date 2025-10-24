Quảng Trị: Hàng trăm hộ dân xã Nam Hải Lăng ngập lụt, di chuyển bằng thuyền

Ngày 24.10, thông tin từ UBND xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết mưa lớn đã khiến hàng trăm hộ dân trên địa bàn bị ngập lụt, một số hộ đã được di dời đến khu vực an toàn.

Mưa lớn khiến hơn 150 hộ dân tại xã Nam Hải Lăng bị ngập lụt ẢNH: B.H

Cụ thể, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12 đã khiến 157 hộ dân bị ngập lụt nặng, nước lũ tràn vào nhà. Các hộ bị ngập sâu đã được di dời đến các nhà lân cận ở nơi cao ráo và an toàn hơn.

Ngoài ra, 6 tuyến đường ven sông Ô Lâu gồm An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7 m; giao thông bị chia cắt, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền.

Người dân xã Nam Hải Lăng phải di chuyển bằng ghe, thuyền để mua lương thực, thực phẩm ẢNH: B.H

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn đang có mưa. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng tổ chức đưa các tổ công tác đến những khu vực bị ngập sâu để giúp người dân di dời, sơ tán.

Tại các điểm ngập lụt, chia cắt, lực lượng Công an xã phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tuyên truyền người dân không qua lại, đề phòng rủi ro.



