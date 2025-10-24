Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Quảng Trị: Hàng trăm hộ dân xã Nam Hải Lăng ngập lụt, di chuyển bằng thuyền

Bá Cường
Bá Cường
24/10/2025 18:26 GMT+7

Mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12 (bão Fengshen) khiến hàng trăm hộ dân tại xã Nam Hải Lăng, Quảng Trị bị ngập lụt, nước tràn vào nhà, phải di chuyển bằng thuyền. Chính quyền địa phương đã lập phương án đảm bảo an toàn cho người dân.

Ngày 24.10, thông tin từ UBND xã Nam Hải Lăng (Quảng Trị) cho biết mưa lớn đã khiến hàng trăm hộ dân trên địa bàn bị ngập lụt, một số hộ đã được di dời đến khu vực an toàn.

Quảng Trị: Hàng trăm hộ dân bị ngập nước ở xã Nam Hải Lăng - Ảnh 1.

Mưa lớn khiến hơn 150 hộ dân tại xã Nam Hải Lăng bị ngập lụt

ẢNH: B.H

Cụ thể, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 12 đã khiến 157 hộ dân bị ngập lụt nặng, nước lũ tràn vào nhà. Các hộ bị ngập sâu đã được di dời đến các nhà lân cận ở nơi cao ráo và an toàn hơn.

Ngoài ra, 6 tuyến đường ven sông Ô Lâu gồm An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7 m; giao thông bị chia cắt, người dân phải di chuyển bằng ghe, thuyền.

Quảng Trị: Hàng trăm hộ dân bị ngập nước ở xã Nam Hải Lăng - Ảnh 2.

Người dân xã Nam Hải Lăng phải di chuyển bằng ghe, thuyền để mua lương thực, thực phẩm

ẢNH: B.H

Trên địa bàn tỉnh Quảng Trị vẫn đang có mưa. Để đảm bảo an toàn, chính quyền địa phương phối hợp lực lượng chức năng tổ chức đưa các tổ công tác đến những khu vực bị ngập sâu để giúp người dân di dời, sơ tán.

Tại các điểm ngập lụt, chia cắt, lực lượng Công an xã phối hợp Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị cắm biển cảnh báo nguy hiểm và tuyên truyền người dân không qua lại, đề phòng rủi ro.


Tin liên quan

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Áp thấp nhiệt đới suy yếu, mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

Dự báo thời tiết hôm nay 24.10, áp thấp nhiệt đới suy yếu thành vùng áp thấp và tan trên Biển Đông. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi vẫn còn mưa lớn.

Khám phá thêm chủ đề

Quảng Trị di dời mưa lớn Ngập lụt xã Nam Hải Lăng bão số 12 bão Fengshen
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận