Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: Hoàn tất điều tiết 121 hồ chứa, đảm bảo cắt lũ chống bão số 12

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
22/10/2025 18:13 GMT+7

Đó là thông tin được Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng đưa ra tại cuộc họp với Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về triển khai công tác ứng phó bão Fengshen.

Ngày 22.10, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về triển khai công tác ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen) do Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, Đà Nẵng đã chủ động kích hoạt toàn bộ phương án phòng, chống thiên tai từ chiều 20.10.

Theo ông Trần Nam Hưng, mặc dù dự báo bão không quá mạnh khi vào bờ, song nguy cơ mưa lớn và ngập lụt tại khu vực đô thị, sạt lở ở miền núi là rất cao. Thành phố đã thành lập 3 Ban chỉ huy tiền phương tại các khu vực trọng điểm: miền núi phía tây, khu vực phía nam và trung tâm thành phố, do các Phó chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ huy.

Đà Nẵng: Hoàn tất điều tiết 121 hồ chứa, đảm bảo cắt lũ chống bão số 12- Ảnh 1.

Khu vực cửa sông Hàn (TP.Đà Nẵng) đang xuất hiện sóng rất lớn

ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Hưng thông tin, công tác điều tiết 121 hồ chứa đã hoàn tất, đảm bảo mực nước thấp theo kịch bản để chủ động cắt lũ khi cần thiết. Đà Nẵng cũng cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học từ trưa 22.10 để đảm bảo an toàn. Khoảng 50 xuồng nhỏ, hàng trăm phương tiện, dụng cụ cứu hộ đã được huy động; hơn 1.000 áo phao được cấp phát cho các khu vực ngập sâu.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, lực lượng ứng cứu sẽ túc trực và có mặt sớm nhất khi nhận thông tin người dân cần hỗ trợ. Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo dự trữ lương thực cho ít nhất 3 ngày, kê cao đồ đạc và chủ động di dời đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 22.10.

Đà Nẵng: Hoàn tất điều tiết 121 hồ chứa, đảm bảo cắt lũ chống bão số 12- Ảnh 2.

Công nhân gia cố bờ kè Như Nguyệt bị sóng đánh

ẢNH: HOÀNG SƠN

"Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã sẵn sàng ở mức cao nhất để ứng phó với bão số 12, đặc biệt là các tình huống mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất", Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Theo thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng, thực hiện các công điện, văn bản chỉ đạo, các địa phương đang trực ban nghiêm túc, sẵn sàng phương án phòng chống thiên tai.

Các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động thực hiện sơ tán nhân dân tại vùng trọng yếu, có nguy cơ bị tác động của bão, ngập lụt, lũ quét trước 17 giờ ngày 22.10.

Đà Nẵng: Hoàn tất điều tiết 121 hồ chứa, đảm bảo cắt lũ chống bão số 12- Ảnh 3.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại cuộc họp chống bão số 12

ẢNH: MAI QUANG

Di dời người dân khu vực trọng yếu Trường Định trước bão số 12

Chiều 22.10, thông tin từ UBND P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng) cho biết, Phó chủ tịch UBND phường Bùi Nguyễn Hồng Hải cùng đoàn đã đến khảo sát thực tế tình hình 7 hộ dân sát chân núi của tổ Trường Định.

Tại đây, đoàn kiểm tra ghi nhận 7 hộ dân sống ở khu vực hiểm trở, sát lưng là vách núi có nguy cơ sạt lở, trước mặt là vùng trũng thấp, bao quanh bởi nước, rất dễ bị cô lập hoàn toàn khi mưa lớn.

Do đó, ông Hải đến từng nhà vận động và yêu cầu bà con di dời khẩn cấp hoàn thành vào đầu giờ chiều 22.10.

Phó chủ tịch UBND P.Hải Vân cũng lưu ý, khi sơ tán, người dân cần chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu sử dụng trong 3 ngày. Đối với các hộ neo đơn, khó khăn, tổ dân phố phải báo cáo ngay để được hỗ trợ kịp thời. Tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, nước uống hoặc nơi trú ẩn an toàn.

Đà Nẵng: Hoàn tất điều tiết 121 hồ chứa, đảm bảo cắt lũ chống bão số 12- Ảnh 4.

Lãnh đạo P.Hải Vân khảo sát tình hình thực tế khu vực tổ Trường Định trước khi bão số 12 đổ bộ

ẢNH: KIM HUYỀN

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND P.Hải Vân, những ngày qua, tổ đã luôn theo dõi nắm bắt tình hình, tổ chức tuyên truyền, vận động bà con triển khai các biện pháp ứng phó bão và chọn được 27 điểm nhà kiên cố để làm điểm trú tránh bão lũ cho người dân. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành và sẽ triển khai thực hiện ngay khi có chỉ đạo của cấp trên.

Trước nhận định, bão số 12 sẽ gây mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún rất cao. Nếu bão đổ bộ, gần như toàn bộ các hộ dân tại khu vực Trường Định sẽ bị ngập lụt, cô lập khi mưa lớn kéo dài.

Đà Nẵng: Hoàn tất điều tiết 121 hồ chứa, đảm bảo cắt lũ chống bão số 12- Ảnh 5.

Phó chủ tịch UBND P.Hải Vân Bùi Nguyễn Hồng Hải (bìa phải) vận động và yêu cầu các hộ dân khu vực sát núi của tổ Trường Định di dời đến nơi an toàn trước 15 giờ ngày 22.10

ẢNH: K.H

Do đó, UBND P.Hải Vân yêu cầu các lực lượng phải khẩn trương nghiêm túc triển khai các phương án đã đề ra; yêu cầu 100% hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở phải được vận động di dời đến nơi an toàn trước 15 giờ ngày 22.10 trên tinh thần "không để sót bất kỳ hộ dân nào trong vùng nguy hiểm".

Tin liên quan

Bão Fengshen chưa vào bờ, vùng trũng Huế đã ngập lụt

Bão Fengshen chưa vào bờ, vùng trũng Huế đã ngập lụt

Dù chưa mưa lớn, một số khu vực ở hạ du sông Hương và sông Bồ đã bắt đầu ngập lụt. Người dân vùng rốn lũ TP.Huế lo lắng bão Fengshen (bão số 12) vào bờ sẽ gây ra đợt lũ lớn.

Khám phá thêm chủ đề

bão Fengshen chống bão UBND TP.Đà Nẵng Đà Nẵng di dời người dân bão số 12 mưa bão
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận