Đà Nẵng: Hoàn tất điều tiết 121 hồ chứa, đảm bảo cắt lũ chống bão số 12

Ngày 22.10, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về triển khai công tác ứng phó với bão số 12 (bão Fengshen) do Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết, Đà Nẵng đã chủ động kích hoạt toàn bộ phương án phòng, chống thiên tai từ chiều 20.10.

Theo ông Trần Nam Hưng, mặc dù dự báo bão không quá mạnh khi vào bờ, song nguy cơ mưa lớn và ngập lụt tại khu vực đô thị, sạt lở ở miền núi là rất cao. Thành phố đã thành lập 3 Ban chỉ huy tiền phương tại các khu vực trọng điểm: miền núi phía tây, khu vực phía nam và trung tâm thành phố, do các Phó chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ huy.

Khu vực cửa sông Hàn (TP.Đà Nẵng) đang xuất hiện sóng rất lớn ẢNH: HOÀNG SƠN

Ông Hưng thông tin, công tác điều tiết 121 hồ chứa đã hoàn tất, đảm bảo mực nước thấp theo kịch bản để chủ động cắt lũ khi cần thiết. Đà Nẵng cũng cho toàn bộ học sinh, sinh viên nghỉ học từ trưa 22.10 để đảm bảo an toàn. Khoảng 50 xuồng nhỏ, hàng trăm phương tiện, dụng cụ cứu hộ đã được huy động; hơn 1.000 áo phao được cấp phát cho các khu vực ngập sâu.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng nhấn mạnh, lực lượng ứng cứu sẽ túc trực và có mặt sớm nhất khi nhận thông tin người dân cần hỗ trợ. Bên cạnh đó, người dân được khuyến cáo dự trữ lương thực cho ít nhất 3 ngày, kê cao đồ đạc và chủ động di dời đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 22.10.

Công nhân gia cố bờ kè Như Nguyệt bị sóng đánh ẢNH: HOÀNG SƠN

"Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã sẵn sàng ở mức cao nhất để ứng phó với bão số 12, đặc biệt là các tình huống mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất", Phó chủ tịch UBND thành phố Trần Nam Hưng nhấn mạnh.

Theo thông tin từ UBND TP.Đà Nẵng, thực hiện các công điện, văn bản chỉ đạo, các địa phương đang trực ban nghiêm túc, sẵn sàng phương án phòng chống thiên tai.

Các địa phương tiếp tục theo dõi sát diễn biến mưa lũ, chủ động thực hiện sơ tán nhân dân tại vùng trọng yếu, có nguy cơ bị tác động của bão, ngập lụt, lũ quét trước 17 giờ ngày 22.10.

Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng phát biểu tại cuộc họp chống bão số 12 ẢNH: MAI QUANG

Di dời người dân khu vực trọng yếu Trường Định trước bão số 12

Chiều 22.10, thông tin từ UBND P.Hải Vân (TP.Đà Nẵng) cho biết, Phó chủ tịch UBND phường Bùi Nguyễn Hồng Hải cùng đoàn đã đến khảo sát thực tế tình hình 7 hộ dân sát chân núi của tổ Trường Định.

Tại đây, đoàn kiểm tra ghi nhận 7 hộ dân sống ở khu vực hiểm trở, sát lưng là vách núi có nguy cơ sạt lở, trước mặt là vùng trũng thấp, bao quanh bởi nước, rất dễ bị cô lập hoàn toàn khi mưa lớn.

Do đó, ông Hải đến từng nhà vận động và yêu cầu bà con di dời khẩn cấp hoàn thành vào đầu giờ chiều 22.10.

Phó chủ tịch UBND P.Hải Vân cũng lưu ý, khi sơ tán, người dân cần chuẩn bị đầy đủ nhu yếu phẩm thiết yếu sử dụng trong 3 ngày. Đối với các hộ neo đơn, khó khăn, tổ dân phố phải báo cáo ngay để được hỗ trợ kịp thời. Tuyệt đối không để người dân thiếu lương thực, nước uống hoặc nơi trú ẩn an toàn.

Lãnh đạo P.Hải Vân khảo sát tình hình thực tế khu vực tổ Trường Định trước khi bão số 12 đổ bộ ẢNH: KIM HUYỀN

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của UBND P.Hải Vân, những ngày qua, tổ đã luôn theo dõi nắm bắt tình hình, tổ chức tuyên truyền, vận động bà con triển khai các biện pháp ứng phó bão và chọn được 27 điểm nhà kiên cố để làm điểm trú tránh bão lũ cho người dân. Đến nay, mọi công tác chuẩn bị đã hoàn thành và sẽ triển khai thực hiện ngay khi có chỉ đạo của cấp trên.

Trước nhận định, bão số 12 sẽ gây mưa lớn, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún rất cao. Nếu bão đổ bộ, gần như toàn bộ các hộ dân tại khu vực Trường Định sẽ bị ngập lụt, cô lập khi mưa lớn kéo dài.

Phó chủ tịch UBND P.Hải Vân Bùi Nguyễn Hồng Hải (bìa phải) vận động và yêu cầu các hộ dân khu vực sát núi của tổ Trường Định di dời đến nơi an toàn trước 15 giờ ngày 22.10

ẢNH: K.H

Do đó, UBND P.Hải Vân yêu cầu các lực lượng phải khẩn trương nghiêm túc triển khai các phương án đã đề ra; yêu cầu 100% hộ dân nằm trong khu vực có nguy cơ ngập lụt, sạt lở phải được vận động di dời đến nơi an toàn trước 15 giờ ngày 22.10 trên tinh thần "không để sót bất kỳ hộ dân nào trong vùng nguy hiểm".