Xuất hiện vùng áp thấp trên Biển Đông, Trung và Nam bộ mưa lớn đến cuối tháng

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), chiều nay (25.10), khu vực giữa Biển Đông xuất hiện vùng áp thấp, nối với rãnh áp thấp có trục ở khoảng 6 - 9 độ vĩ bắc. Bên cạnh đó, không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường xuống phía nam; khoảng gần sáng ngày 26.10, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía đông Bắc bộ, sau đó là bắc Trung bộ và một số nơi ở phía tây Bắc bộ, trung Trung bộ.



Chiều nay, xuất hiện vùng áp thấp trên khu vực giữa Biển Đông. Dự báo Trung và Nam bộ đón đợt mưa lớn kéo dài đến cuối tháng NGUỒN: HYMETNET

Do các hình thế thời tiết này nên đêm nay và rạng sáng mai (26.10), khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, biển động mạnh và sóng biển cao từ 3 - 5 m. Khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng có gió mạnh cấp 5 - 6, biển động và sóng biển cao 2 - 4 m; vịnh Bắc bộ có sóng cấp 5, gần sáng tăng lên cấp 6, biển động và sóng biển cao từ 1,5 - 3 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực giữa và nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m.

Cảnh báo, toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nói trên có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Trên đất liền, từ chiều tối nay đến ngày 27.10, ở khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông các tỉnh Quảng Ngãi, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 450 mm; khu vực nam Quảng Trị, phía đông Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 60 - 120 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200 mm.

Khu vực phía tây các tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Khánh Hòa, Lâm Đồng và khu vực Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo, đợt mưa lớn ở khu vực này còn có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

