Đợt mưa lớn ở TP.HCM và Nam bộ kéo dài mấy ngày?

Đêm qua, địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa lớn ở nhiều nơi với lượng mưa tính đến 1 giờ sáng 25.10 tại Thủ Dầu Một 54,4 mm, An Phú 50,8 mm, Phạm Văn Cội 32,8 mm, Sở Sao 28, 8 mm…



Dự báo lượng mưa trong 24 giờ tới ở các địa phương trên địa bàn TP.HCM NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Tương tự, tại khu vực miền Tây Nam bộ, mưa giông mạnh cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Lượng mưa tại Phú Thành (Đồng Tháp) 114,2 mm, Phú Hiệp (Đồng Tháp) 102,6 mm, Cái Nước (Cà Mau) 101,8 mm…

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua phía nam của bán đảo Cà Mau và nam Biển Đông. Rãnh áp thấp này có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc qua Tây Nam bộ. Trong khoảng 3 ngày tới, rãnh thấp này hoạt động mạnh và nối với vùng hội tụ gió trên vùng biển ngoài khơi khu vực nam Biển Đông. Vùng hội tụ gió di chuyển về phía tây vào đất liền Nam bộ. Hình thế thời tiết này gây mưa diện rộng cho các tỉnh thành trong khu vực vào những ngày tới.

Trên khu vực Nam bộ, từ ngày 27 - 29.10, có mưa vừa, mưa to và giông. Tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến từ 70 - 150 mm. Từ ngày 30.10, mưa sẽ giảm dần về lượng và diện. Các địa phương có khả năng xảy ra mưa diện rộng với lượng từ 100 - 150 mm gồm Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, TP.HCM và Đồng Nai; ngược lại, Cần Thơ, Vĩnh Long và Lâm Đồng mưa ít hơn, phổ biến từ 60 - 100 mm.

Tại TP.HCM, từ ngày 25 - 27.10, trời phổ biến nhiều mây, có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực trung tâm TP.HCM mưa từ 50 - 80 mm; riêng một số khu vực như Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo… có mưa từ 100 - 170 mm; đặc biệt, Bàu Bàng lượng mưa có thể lên tới 100 - 200 mm.

Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và kênh rạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.