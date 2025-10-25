Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Đợt mưa lớn ở TP.HCM và Nam bộ kéo dài mấy ngày?

Chí Nhân
Chí Nhân
25/10/2025 10:03 GMT+7

Đêm qua và rạng sáng nay 25.10 trên địa bàn TP.HCM và Nam bộ xuất hiện mưa to đến rất to ở nhiều nơi, đợt mưa lớn còn kéo dài nhiều ngày tới với tổng lượng mưa có thể lên đến 150 mm.

Đêm qua, địa bàn TP.HCM xuất hiện mưa lớn ở nhiều nơi với lượng mưa tính đến 1 giờ sáng 25.10 tại Thủ Dầu Một 54,4 mm, An Phú 50,8 mm, Phạm Văn Cội 32,8 mm, Sở Sao 28, 8 mm…

Đợt mưa lớn ở TP.HCM và Nam bộ kéo dài mấy ngày? - Ảnh 1.

Dự báo lượng mưa trong 24 giờ tới ở các địa phương trên địa bàn TP.HCM

NGUỒN: ĐÀI KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN NAM BỘ

Tương tự, tại khu vực miền Tây Nam bộ, mưa giông mạnh cũng xuất hiện ở nhiều nơi. Lượng mưa tại Phú Thành (Đồng Tháp) 114,2 mm, Phú Hiệp (Đồng Tháp) 102,6 mm, Cái Nước (Cà Mau) 101,8 mm…

Theo Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, nguyên nhân gây mưa là do ảnh hưởng của rãnh thấp có trục qua phía nam của bán đảo Cà Mau và nam Biển Đông. Rãnh áp thấp này có xu hướng nâng trục dần lên phía bắc qua Tây Nam bộ. Trong khoảng 3 ngày tới, rãnh thấp này hoạt động mạnh và nối với vùng hội tụ gió trên vùng biển ngoài khơi khu vực nam Biển Đông. Vùng hội tụ gió di chuyển về phía tây vào đất liền Nam bộ. Hình thế thời tiết này gây mưa diện rộng cho các tỉnh thành trong khu vực vào những ngày tới.

Trên khu vực Nam bộ, từ ngày 27 - 29.10, có mưa vừa, mưa to và giông. Tổng lượng mưa trong đợt này phổ biến từ 70 - 150 mm. Từ ngày 30.10, mưa sẽ giảm dần về lượng và diện. Các địa phương có khả năng xảy ra mưa diện rộng với lượng từ 100 - 150 mm gồm Cà Mau, An Giang, Đồng Tháp, TP.HCM và Đồng Nai; ngược lại, Cần Thơ, Vĩnh Long và Lâm Đồng mưa ít hơn, phổ biến từ 60 - 100 mm.

Tại TP.HCM, từ ngày 25 - 27.10, trời phổ biến nhiều mây, có mưa vừa mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, có nơi trên 150 mm. Khu vực trung tâm TP.HCM mưa từ 50 - 80 mm; riêng một số khu vực như Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, Bình Chánh, Cần Giờ, Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, Phú Giáo… có mưa từ 100 - 170 mm; đặc biệt, Bàu Bàng lượng mưa có thể lên tới 100 - 200 mm.

Đề phòng khả năng mưa lớn gây ngập các vùng trũng thấp, khu vực ven sông và kênh rạnh. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Tin liên quan

Chiều nay, TP.HCM có khả năng mưa lớn kết hợp triều cường

Chiều nay, TP.HCM có khả năng mưa lớn kết hợp triều cường

Chiều tối nay 24.10, TP.HCM và Nam bộ có khả năng xuất hiện mưa lớn kết hợp triều cường cao. Đợt mưa lớn có thể kéo dài đến ngày 26.10.

Đợt triều cường hiện tại còn kéo dài bao lâu?

Khám phá thêm chủ đề

mưa lớn TP.HCM mưa lớn Mưa giông Nam bộ mưa lớn
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận