Kinh tế Kinh tế xanh

Miền Trung đang mưa rất to, lũ lên nhanh

Chí Nhân
Chí Nhân
26/10/2025 16:53 GMT+7

Trong ngày hôm nay (26.10), các tỉnh từ Huế đến Quảng Ngãi có mưa rất to, dự báo cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày hôm nay xuất hiện mưa to đến rất to ở các tỉnh trung Trung bộ. Nhiều nơi mưa rất to với lượng trên 150 mm như: Vườn Quốc gia Bạch Mã (Huế) 152 mm, Trà Dơn (Đà Nẵng) 337 mm, Trà Thanh (Quảng Ngãi) 293 mm…

Miền Trung đang mưa rất to, lũ lên nhanh - Ảnh 1.

Nước trên các sông khu vực trung Trung bộ đang lên nhanh do mưa lớn kéo dài

ẢNH: NGỌC THƠM

Dự báo trong 48 giờ tới, khu vực trung Trung bộ tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 250 - 450 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 250 mm.

Đêm 28 - 29.10, khu vực từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông; lượng mưa phổ biến 50 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Đà Nẵng: Cảnh báo mưa lớn, sạt lở tại các xã miền núi

Do mưa lớn kéo dài nên hiện nay, lũ trên các sông ở thành phố Huế đang lên, mực nước trưa nay trên sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc 3,25 m, trên báo động 2 là 0,25m; trên sông Hương tại trạm Kim Long 1,83m, dưới báo động 2 là 0,17 m.

Dự báo, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên và dao động ở mức báo động 2 - 3.

Từ nay đến ngày 29.10, trên các sông ở Quảng Trị, Đà Nẵng và Quảng Ngãi sẽ xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Kiến Giang, sông Thạch Hãn (Quảng Trị); sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức báo động 1 - 2 và trên báo động 2; sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) lên mức báo động 2 - 3 và trên báo động 3.

Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt tại các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi

