Miền Trung có khả năng mưa rất to đến 500 mm, vì sao?

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) đêm qua và sáng nay (26.10), khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và giông. Lượng mưa tính đến 8 giờ ngày 26.10, tại đập thủy điện La Tó (Quảng Trị) 110 mm, trạm Phú Lộc (Huế) 122 mm, Trà Leng (Đà Nẵng) 173 mm, Sơn Trà (Quảng Ngãi) 154 mm…



Hôm nay, Miền Trung tiếp tục có mưa rất to và kéo dài thêm nhiều ngày tới NGUỒN: VNDMS

Dự báo mưa lớn tiếp tục kéo dài trong đến hết đêm 27.10, khu vực từ Huế đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa to đến rất to với tổng lượng phổ biến 150 - 350 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm.

Bên cạnh đó, các khu vực phía nam Quảng Trị, phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70 - 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 150 mm trong 3 giờ.

Ngoài ra, ở khu vực cao nguyên Trung bộ, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa vừa và giông với lượng từ 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nguyên nhân gây mưa là do không khí lạnh ở phía bắc tiếp tục tăng cường xuống phía nam kết hợp nhiễu động gió đông trên cao gây mưa, mưa rào và giông. Thêm vào đó, rãnh áp thấp có trục khoảng 7 - 10 độ vĩ bắc đang hoạt động mạnh dần lên thành dải hội tụ nhiệt đới. Do vậy, đợt mưa lớn hiện tại có thể kéo dài đến cuối tháng 10.