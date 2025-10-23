TP.Huế đang mưa rất to, dự báo mưa lũ sẽ phức tạp và kéo dài

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên tại TP.Huế, từ ngày 22.10 – 23.10, tại TP.Huế có mưa, tuy nhiên lượng mưa chưa lớn, rải rác một số khu vực. Đến chiều tối 23.10 bắt đầu xuất hiện đợt mưa rất to. Khoảng 21 giờ 30 cùng ngày, mưa vẫn tiếp tục nặng hạt, một số nơi đo được như Lộc Tiến 205,8 mm, Thuận An 230,4 mm và Bạch Mã 241,6 mm.



Chiều 23.10, nước ở vùng trũng TP.Huế tiếp tục dâng cao ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Trước đó, do triều cường dâng cao khiến một số nơi thuộc vùng hạ du các sông lớn của Huế như sông Bồ, sông Hương ngập lụt. Nhiều tuyến đường tại các xã Quảng Điền, Đan Điền, P.Hóa Châu, P.Thanh Thủy... nước dâng cao, có nơi gần 0,8 m. Người dân chủ động kê cao đồ đạc, dự trữ thực phẩm trong nhiều ngày.

Đến chiều nay 23.10, nước tại các khu vực này tiếp tục dâng lên do xuất hiện mưa to, có nơi mưa rất to. Các tuyến đường ngập sâu khiến giao thông tê kiệt.

Theo dự báo 24 giờ đến 48 giờ tới (từ đêm nay 23.10 đến hết ngày 25.10), tại TP.Huế có mưa to, mưa rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 150 - 400 mm, có nơi trên 600 mm. Riêng các xã/phường như: Phong Điền, Phong Thái, Hương Trà, các xã A Lưới 1-4, Phú Bài, Hưng Lộc, Lộc An, Khe Tre, Chân Mây - Lăng Cô phổ biến 150 - 250 mm, có nơi trên 400 mm.

Một tuyến đường ở P.Thanh Thủy bị tê liệt ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Cơ quan chức năng cũng cảnh báo, từ ngày 26.10, tại TP.Huế tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Những ngày cuối tháng 10, diễn biến mưa lớn trên địa bàn TP.Huế còn rất phức tạp do có sự xuất hiện của áp thấp nhiệt đới mới. Mưa có thể kéo dài đến tận hết tháng 10.

Mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét và sạt lở, trượt lở đất đá ở vùng đồi núi và ven các sông suối. Ngoài ra mưa lớn cũng có nguy cơ cao gây ra lũ, lũ lụt, ngập lụt ở vùng thấp trũng thuộc hạ du các sông trên toàn thành phố; ngập úng đô thị diện rộng toàn thành phố.