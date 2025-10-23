Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

TP.Huế sạt lở nhiều nơi, bờ biển bị xâm thực sâu

Bùi Ngọc Long - Lê Hoài Nhân
23/10/2025 11:09 GMT+7

Do ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai trong tháng 8, tháng 9 và bão Fengshen (bão số 12) nên nhiều nơi tại TP.Huế đã bị sạt lở, xâm thực bờ biển, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Sáng 23.10, lãnh đạo UBND TP.Huế tiếp tục đi kiểm tra, chỉ đạo công tác khắc phục và đảm bảo an toàn các điểm sạt lở trên địa bàn.

Sạt lở ăn sâu vào tuyến đường bộ

Theo ghi nhận, do mưa lớn những ngày qua kết hợp với tình trạng xâm thực nặng khiến biển tuyến đường ven biển Vinh Hiền đoạn qua xã Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều khu vực sạt lở ăn sâu vào tuyến đường bộ ven biển trên 2 m. Lực lượng chức năng đã đặt các biển báo nguy hiểm tại tuyến đường này.

TP.Huế sạt lở nhiều nơi, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền- Ảnh 1.

Xâm thực nặng khiến biển tuyến đường ven biển Vinh Hiền đoạn qua xã Phú Lộc bị sạt lở nghiêm trọng

ẢNH: NGỌC MINH

Tại xã này, chính quyền đã sẵn sàng phương án di dời 403 hộ dân với 1.497 nhân khẩu đến nơi an toàn khi có tình huống khẩn cấp.

Tại xã Khe Tre, một xã miền núi của TP.Huế cũng đã xảy ra một số điểm sạt lở đất. Cụ thể, tại ngã rẽ từ đường cao tốc vào trung tâm xã Khe Tre, đã xảy ra sạt lở mái ta luy dương. Địa phương đã phối hợp với Ban Quản lý Dự án đường Hồ Chí Minh triển khai phương án xử lý, đồng thời ngăn phương tiện tham gia giao thông qua khu vực này.

TP.Huế sạt lở nhiều nơi, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền- Ảnh 2.

Lực lượng chức năng rào chắn khu vực sạt lở

ẢNH: BÌNH THIÊN

Tiếp đó, khu vực đèo số 5, thôn Lộc Hưng (xã Khe Tre) có nguy cơ sạt lở cao, có thể cô lập khoảng 40 hộ dân. Địa phương đã xây dựng phương án di dời đảm bảo an toàn…

Do ảnh hưởng liên tiếp các đợt thiên tai trong tháng 8, tháng 9 và bão số 12 đã làm bờ biển tại P.Thuận An tiếp tục bị xói lở. Cụ thể, đoạn qua tổ dân phố Hòa Duân tiếp tục bị sạt lở rất nặng với chiều dài 1 km.

TP.Huế sạt lở nhiều nơi, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền- Ảnh 3.

Bờ biển Thuận An tiếp tục bị xâm thực, hư hỏng nghiêm trọng

ẢNH: BÌNH THIÊN

Tại đây, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền từ 50 - 70m, ảnh hưởng công trình hạ tầng thiết yếu, dịch vụ du lịch và nguy cơ mở cửa biển mới. Đoạn bờ biển qua xã Vinh Lộc dài 2 km cũng xuất hiện tình trạng bờ biển xâm thực, có nơi đã ăn sâu vào đất liền từ 10 - 30 m, ảnh hưởng đường tỉnh lộ 21.

Triều cường dâng gây ngập nhiều nơi

Triều cường dâng, nước từ biển tràn vào phá Tam Giang đã gây ngập úng cục bộ các địa phương ven biển, ven đầm phá thuộc TP.Huế.

Cụ thể, một số tuyến đường liên thôn, tổ dân phố, liên xã của 7 xã, phường như: Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Thuận An, Lộc An, Thanh Thủy, Vinh Lộc bị ngập từ 0,3 - 0,5 m, có nơi ngập sâu 0,8 m như thôn Mai Dương, thôn Lâm Lý, thôn Phước Lý (xã Quảng Điền) và thôn Hạ Trung, Thượng Tây (P.Thuận An).

TP.Huế sạt lở nhiều nơi, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền- Ảnh 4.

Một đoạn ngập tại P.Thanh Thủy sáng 23.10

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại các vị trí này vào sáng 23.10 cho thấy, dù mực nước sông Hương đã hạ, tuy nhiên vì triều cường vẫn đang dâng cao nên mực nước tại các vùng trũng vẫn đang tăng dần. Nước lũ làm các tuyến đường bị ngập tê liệt, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Trước đó, đến 18 giờ ngày 22.10, các xã phường như: Chân Mây - Lăng Cô, Lộc An, Vinh Lộc, Quảng Điền, Hóa Châu, Phú Vang, Khe Tre, A Lưới 5, Phú Lộc đã tiến hành sơ tán, di dời 383 hộ/1.064 khẩu để tránh, trú bão, sạt lở đất.

TP.Huế sạt lở nhiều nơi, bờ biển xâm thực sâu vào đất liền- Ảnh 5.

Nước tràn qua tuyến tỉnh lộ 3

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Lãnh đạo UBND TP.Huế chỉ đạo, các địa phương cần nắm chắc tình hình địa bàn để kịp thời di dời người dân sinh sống dọc tuyến biển và khu vực thấp trũng lên nơi cao ráo, tránh bờ biển xâm thực, nước dâng cao khi mưa lớn; tuyệt đối không để người dân ở lại những khu vực nguy hiểm khi bão đổ bộ, đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

