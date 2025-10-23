Đà Nẵng ứng phó mưa bão, lụt lội ở mức cao nhất

Ngày 22.10, tại cuộc họp với Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia về công tác ứng phó với bão Fengshen (bão số 12) do Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng Trần Nam Hưng cho biết địa phương đã chủ động kích hoạt toàn bộ phương án phòng, chống thiên tai từ chiều 20.10.

Theo ông Trần Nam Hưng, mặc dù bão dự báo không quá mạnh khi vào bờ, song nguy cơ mưa lớn và ngập lụt tại khu vực đô thị, sạt lở ở miền núi là rất cao nên phải chủ động ứng phó. Công tác điều tiết 121 hồ chứa đã hoàn tất, đảm bảo mực nước thấp theo kịch bản để chủ động cắt lũ khi cần thiết. Đà Nẵng cũng cho học sinh, sinh viên nghỉ học từ trưa 22.10 đến hết ngày 23.10 để đảm bảo an toàn. Khoảng 50 xuồng nhỏ, hàng trăm phương tiện, dụng cụ cứu hộ được huy động; hơn 1.000 áo phao được cấp phát cho các khu vực ngập sâu.

Khu vực cửa sông Hàn ghi nhận có sóng rất lớn vào trưa 22.10 ẢNH: HOÀNG SƠN

Người dân cũng được khuyến cáo dự trữ lương thực cho ít nhất 3 ngày, kê cao đồ đạc và chủ động di dời đến nơi an toàn trước 17 giờ ngày 22.10. "Đến thời điểm hiện tại, Đà Nẵng đã sẵn sàng ở mức cao nhất để ứng phó bão số 12, đặc biệt là các tình huống mưa lớn, lũ lụt và sạt lở đất", ông Trần Nam Hưng nhấn mạnh. Ông Hưng cũng đã yêu cầu thành lập 3 sở chỉ huy tiền phương ứng phó bão Fengshen đặt tại Trung tâm Hành chính TP, khu vực Đại Lộc và khu vực Tam Kỳ (tỉnh Quảng Nam cũ).

Rà soát loạt vị trí xung yếu

Chiều 22.10, ông Lê Ngọc Quang, Bí thư Thành ủy TP.Đà Nẵng, dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra tại một số khu vực xung yếu. Tại khu vực âu thuyền Thọ Quang và khu vực Suối Đá (P.Sơn Trà), Bí thư Lê Ngọc Quang yêu cầu địa phương khẩn trương rà soát các khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở, ngập lụt để chủ động lên phương án di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn. Tiếp tục triển khai phương châm "4 tại chỗ", chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm để sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xảy ra.

Lực lượng vũ trang TP.Đà Nẵng giúp người dân kê cao đồ đạc ứng phó mưa bão ẢNH: HUY ĐẠT

Cùng ngày, đại tá Phan Đại Nghĩa, Phó tư lệnh kiêm Tham mưu trưởng Quân khu 5, dẫn đầu đoàn công tác đi kiểm tra công tác ứng phó bão tại các điểm xung yếu, như nghĩa trang Hòa Sơn, khu dân cư Mẹ Suốt và khu sơ tán tại Ký túc xá Đại học Đà Nẵng. Trong khi đó, thượng tá Trần Minh Nguyên, Phó giám đốc Công an TP.Đà Nẵng, cũng chủ trì họp trực tuyến chỉ đạo toàn lực lượng ứng phó bão số 12, yêu cầu tăng cường tuyên truyền, di dời dân vùng nguy cơ cao, bảo đảm tiêu thoát nước và an toàn tài sản. Các đơn vị phối hợp với Bộ đội Biên phòng hướng dẫn tàu thuyền neo đậu an toàn, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ.

Lực lượng biên phòng gia cố tuyến kè chắn để cứu bờ biển Hội An ẢNH: NGỌC THƠM

Sạt lở trên núi lẫn dưới biển

Ngày 22.10, một lãnh đạo UBND xã Hùng Sơn (TP.Đà Nẵng) cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua đã khiến nhiều vị trí trên địa bàn xã bị sạt lở. Đặc biệt, tuyến đường lên cửa khẩu phụ Tây Giang - Kà Lừm, ngã ba Cha Nốc (cách cửa khẩu khoảng 4 km) bị sạt lở nghiêm trọng, hàng ngàn mét khối đất đá rơi xuống chắn ngang đường, khiến giao thông ách tắc.

Sạt lở nghiêm trọng ở xã Hùng Sơn ẢNH: NGỌC THƠM

Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết xấu, sóng lớn và gió mạnh, khu vực bờ biển Hội An đoạn qua phố Tân Thành (P.Hội An Tây, TP.Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng, ăn sâu vào đất liền khoảng 28 m và kéo dài hơn 100 m. Đồn biên phòng Cửa Đại đã huy động 25 cán bộ, chiến sĩ phối hợp cùng chính quyền địa phương tiến hành khắc phục tạm thời và gia cố tuyến kè chắn để hạn chế nguy cơ sạt lở tiếp tục lan rộng.

Miền Trung mưa lớn dài ngày ngay cả khi bão Fengshen tan

Thủ tướng chỉ đạo hoãn các cuộc họp không cấp bách để ứng phó bão lũ Thủ tướng Chính phủ ngày 22.10 ký Công điện số 202/CĐ-TTg yêu cầu bộ trưởng các bộ: Quốc phòng, Công an, NN-MT, Xây dựng, Công thương và các bộ, ngành có liên quan; Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt công tác phòng, tránh, ứng phó bão số 12 và nguy cơ mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 200/CĐ-TTg ngày 20.10 và chỉ đạo của Phó thủ tướng Trần Hồng Hà tại cuộc họp ngày 22.10. Cùng ngày, tại Hà Nội, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì họp với các bộ ngành, địa phương chỉ đạo công tác ứng phó thiên tai trong cơn bão số 12. Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết dự báo trong sáng và trưa 23.10, bão suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, di chuyển vào đất liền các tỉnh TP.Huế - Quảng Ngãi; sau đó di chuyển sang nam Lào, suy yếu thành vùng áp thấp. Tuy nhiên, đáng lo ngại nhất là diễn biến mưa lớn. Dự báo từ ngày 22 - 27.10, miền Trung có 2 đợt mưa lớn. Đợt thứ nhất từ đêm 22 - 24.10, Quảng Trị đến Đà Nẵng có lượng mưa từ 400 - 600 mm, có nơi trên 800 mm. Các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi có lượng mưa từ 100 - 250 mm, có nơi trên 400 mm. Đợt mưa thứ hai từ ngày 25 - 27.10. Tại Quảng Trị, TP.Huế có lượng mưa từ 200 - 300 mm, có nơi trên 500 mm. Hà Tĩnh, TP.Đà Nẵng, Quảng Ngãi có mưa từ 100 - 200 mm, có nơi trên 300 mm. Sau ngày 27.10, miền Trung có khả năng tiếp tục mưa lớn kéo dài. Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh các địa phương phải tính toán phương án thoát nước đô thị, phòng ngập lụt khi lũ dâng cao, nhận định rõ mức độ ảnh hưởng để đưa ra giải pháp ứng phó linh hoạt giảm thiểu thiệt hại. Phan Hậu - TTXVN