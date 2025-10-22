Ứng phó bão Fengshen: Đà Nẵng sơ tán hàng ngàn người dân

Chiều tối 22.10, ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-MT TP.Đà Nẵng, cho biết sở đã có báo cáo nhanh về công tác ứng phó với bão Fengshen (bão số 12) và mưa lớn trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tính đến chiều nay 22.10, TP.Đà Nẵng đã sơ tán tại chỗ lẫn xen ghép gần 1.600 người ở xã Trà Linh, xã Nam Giang và P.Hội An Đông…

Lực lượng biên phòng gia cố bờ biển Hội An trước khi bão Fengshen đổ bộ ẢNH: NGỌC THƠM

Mưa lớn cũng khiến các tuyến đường giao thông tại Km 23+480 tuyến đường ĐT.606 ở xã Tây Giang xảy ra tình trạng sạt lở taluy âm nền đường, sụt lún nền mặt đường đoạn từ Km 23+454 – Km 23+497 với chiều dài khoảng 43 m).

UBND xã đã ban hành thông báo cho nhân dân biết, chủ động khi lưu thông qua đoạn đường này.

Ngoài ra, sạt lở nghiêm trọng trên tuyến đường huyết mạch lên cửa khẩu Tây Giang ở xã Hùng Sơn khiến hàng ngàn m3 đất đá tràn xuống đường, làm chia cắt giao thông…

Hiện nay, mực nước trên các sông thuộc TP.Đà Nẵng đang có dao động và ở dưới báo động 1 (BĐ1), riêng vùng hạ lưu sông Vu Gia Thu Bồn ở mức trên BĐ1.

Theo dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, kết hợp với với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên tại thành phố Đà Nẵng khả năng từ đêm 22-27.10 có mưa to, mưa rất to và dông, trong cơn giông khả năng có lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước diễn biến phức tạp của bão số 12 và mưa lớn kéo dài, trong các ngày 21 và 22.10, lãnh đạo xã Nam Giang tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống bão tại các thôn trên địa bàn.

Đến 18 giờ ngày chiều nay (22.10), xã đã vận động 7 hộ dân, 23 khẩu tại thôn A Bát và thôn Pà Đhí di dời từ các điểm có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn.

Đoàn công tác đến kiểm tra thực tế tại các khu dân cư có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, các điểm trường, trạm y tế, hồ đập và công trình công cộng.

Qua kiểm tra, hầu hết các thôn chủ động triển khai các phương án ứng phó, thống kê các hộ dân có nguy cơ cao để sẵn sàng di dời khi cần thiết. Đồng thời, tổ chức chằng chống nhà cửa, thu hoạch hoa màu, gia cố các tuyến đường xung yếu.

UBND xã chỉ đạo các ngành, thôn tiếp tục bám sát chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên cập nhật diễn biến của bão để chủ động ứng phó; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ".

Trước diễn biến phức tạp của thời tiết và dự báo bão Fengshen có thể gây mưa cực lớn, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ông Phạm Đức Ấn yêu cầu rà soát và chủ động triển khai các phương án sơ tán nhân dân, nhất là tại các khu vực nguy hiểm, khu vực có nguy cơ ngập lụt sâu, sạt lở đất, hoàn thành trước 17 giờ ngày 22.10.