Toàn cảnh 17h: Vỡ òa khi được đưa ra khỏi vùng lũ | Hà nội lên phương án sơ tán 36.000 dân khỏi vùng lũ

Những chiếc xe nhuộm màu bùn đất sau lũ lịch sử tại Thái Nguyên

Khi nước đã rút, những chiếc xe vẫn nằm ngổn ngang trên đường, bùn đất bám đầy từ gầm lên tận kính xe. Bên trong, vô lăng và ghế lái vẫn còn nguyên lớp bùn nâu.

Giữ lấy làng nghề: Người cuối cùng dệt chiếu Cẩm Nê

Từng sợi cói được người nghệ nhân đan lại, cũng là từng sợi ký ức được bện chặt vào nhau. Sản phẩm không chỉ là chiếc chiếu, mà còn là bức tranh về một làng quê yên bình, nhưng đầy tự hào và hoài niệm.

Xét nghiệm máu có phát hiện ung thư không?

Ngày nay, phổ biến với những phương pháp xét nghiệm máu tìm ra ung thư và coi đây là phương pháp tầm soát ung thư toàn thân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, xét nghiệm máu chỉ có giá trị gợi ý, không thể thay thế các phương pháp chẩn đoán xác định ung thư.

