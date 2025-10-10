Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Vỡ òa khi được đưa ra khỏi vùng lũ | Hà Nội lên phương án sơ tán 36.000 dân khỏi vùng lũ
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Vỡ òa khi được đưa ra khỏi vùng lũ | Hà Nội lên phương án sơ tán 36.000 dân khỏi vùng lũ

TT Phát triển Nội dung số
TT Phát triển Nội dung số
10/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 10.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Toàn cảnh 17h: Vỡ òa khi được đưa ra khỏi vùng lũ | Hà nội lên phương án sơ tán 36.000 dân khỏi vùng lũ

Những chiếc xe nhuộm màu bùn đất sau lũ lịch sử tại Thái Nguyên

Khi nước đã rút, những chiếc xe vẫn nằm ngổn ngang trên đường, bùn đất bám đầy từ gầm lên tận kính xe. Bên trong, vô lăng và ghế lái vẫn còn nguyên lớp bùn nâu. 

Những chiếc xe nhuộm màu bùn đất sau lũ lịch sử tại Thái Nguyên

Giữ lấy làng nghề: Người cuối cùng dệt chiếu Cẩm Nê

Từng sợi cói được người nghệ nhân đan lại, cũng là từng sợi ký ức được bện chặt vào nhau. Sản phẩm không chỉ là chiếc chiếu, mà còn là bức tranh về một làng quê yên bình, nhưng đầy tự hào và hoài niệm.

Giữ lấy làng nghề: Người cuối cùng dệt chiếu Cẩm Nê

Xét nghiệm máu có phát hiện ung thư không? 

Ngày nay, phổ biến với những phương pháp xét nghiệm máu tìm ra ung thư và coi đây là phương pháp tầm soát ung thư toàn thân. Tuy nhiên, theo các chuyên gia y tế, xét nghiệm máu chỉ có giá trị gợi ý, không thể thay thế các phương pháp chẩn đoán xác định ung thư.

Xét nghiệm máu có phát hiện ung thư không?

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

