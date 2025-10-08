Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Toàn cảnh 17h: Khoảnh khắc cứu người mắc kẹt giữa lũ ở Thái Nguyên | Shark Bình trước khi vướng ồn ào
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Khoảnh khắc cứu người mắc kẹt giữa lũ ở Thái Nguyên | Shark Bình trước khi vướng ồn ào

Hân Nguyễn
Hân Nguyễn
08/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 8.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:


Lời kể nhân chứng vụ xe điên tông quán ăn, hé lộ nguyên nhân

Theo ghi nhận, Theo công an xã Bình Dương, tài xế lái xe lao vào quán nhậu là một người đàn ông 27 tuổi (ở thôn Vĩnh Bình). Theo thông tin ban đầu, tối 7.10, người này nhậu cùng bạn bè tại một quán ốc trên đường Nguyễn Nhạc. Trong cuộc nhậu, người này xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một người đàn ông 26 tuổi.

Lời kể nhân chứng vụ xe điên tông quán ăn, hé lộ nguyên nhân

Vì sao Thái Nguyên ngập lịch sử sau bão Matmo?

Mưa lớn sau bão Matmo gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử. Đặc biệt, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8.10 là 29,90 m, vượt báo động 3 (27 m) là 2,9 m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 m.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt ở hơn 40 xã, phường. Đặc biệt, trong trận lũ lần này, nhiều khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên cũ, chưa bao giờ bị ngập trong các đợt mưa lớn trước đây cũng bị ngập sâu như khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ...

Vì sao Thái Nguyên ngập lịch sử sau bão Matmo

Cận cảnh camera AI tại các giao lộ ở TP.HCM: Những lỗi dễ “dính” cần biết

Camera AI đang trở thành "mắt thần" giám sát giao thông tại TP.HCM. Chỉ trong 1 tháng, hệ thống đã bắt lỗi hơn 3.100 trường hợp vi phạm, chủ yếu là vượt đèn đỏ. Qua đó, công nghệ này đang từng bước thay đổi ý thức người tham gia giao thông.

Cận cảnh camera AI tại các giao lộ ở TP.HCM: Những lỗi dễ “dính” cần biết

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

