Toàn cảnh 17h: Khoảnh khắc cứu người mắc kẹt giữa lũ ở Thái Nguyên | Shark Bình trước khi vướng ồn ào

Theo ghi nhận, Theo công an xã Bình Dương, tài xế lái xe lao vào quán nhậu là một người đàn ông 27 tuổi (ở thôn Vĩnh Bình). Theo thông tin ban đầu, tối 7.10, người này nhậu cùng bạn bè tại một quán ốc trên đường Nguyễn Nhạc. Trong cuộc nhậu, người này xảy ra mâu thuẫn, cãi vã với một người đàn ông 26 tuổi.

Vì sao Thái Nguyên ngập lịch sử sau bão Matmo?

Mưa lớn sau bão Matmo gây lũ lớn, vượt lũ lịch sử. Đặc biệt, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy lúc 5 giờ ngày 8.10 là 29,90 m, vượt báo động 3 (27 m) là 2,9 m và cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2024 là 1,09 m.

Lũ sông Cầu dâng cao gây ngập lụt ở hơn 40 xã, phường. Đặc biệt, trong trận lũ lần này, nhiều khu vực trung tâm TP.Thái Nguyên cũ, chưa bao giờ bị ngập trong các đợt mưa lớn trước đây cũng bị ngập sâu như khu vực quảng trường Võ Nguyên Giáp, đường tròn trung tâm TP.Thái Nguyên cũ...

Camera AI đang trở thành "mắt thần" giám sát giao thông tại TP.HCM. Chỉ trong 1 tháng, hệ thống đã bắt lỗi hơn 3.100 trường hợp vi phạm, chủ yếu là vượt đèn đỏ. Qua đó, công nghệ này đang từng bước thay đổi ý thức người tham gia giao thông.

