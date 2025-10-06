Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Lời khai nghi phạm vụ thảm án ở Đồng Nai | Lợi dụng cự cãi, hơn 300 học viên cai nghiện bỏ trốn

Thanh Niên
Thanh Niên
06/10/2025 17:00 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 6.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Cận cảnh bắt giữ nghi phạm vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình

Sáng 6.10.2025, thông tin từ Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, đơn vị đã phối hợp Cục Cảnh sát hình sự (C02 thuộc Bộ Công an) bắt giữ nghi phạm sát hại 3 người trong gia đình tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh, ở xã Đắk Nhau, tỉnh Đồng Nai (trước đây là huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước).

Cận cảnh bắt giữ nghi phạm vụ sát hại 3 người trong 1 gia đình

Nghi phạm được xác định là Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ Phước Long, Bình Phước cũ), bị bắt chiều 5.10, bước đầu nghi phạm này đã thừa nhận hành vi phạm tội. Công an đã thu giữ một số vật chứng vụ án và cho biết sẽ công bố thông tin trong buổi họp báo chiều 6.10.

Cận cảnh thời điểm bắt giữ vụ vận chuyển 500 kg ma túy qua biên giới

Bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Trị vừa ngăn chặn vụ 2 nghi phạm người Lào vận chuyển ma túy từ Lào qua Việt Nam. Số lượng tang vật thu được là 500 kg ma túy các loại.

Cận cảnh thời điểm bắt giữ vụ vận chuyển 500 kg ma túy qua biên giới

Duyên Quỳnh "giải oan" cho Tùng Dương vụ "cướp hit" Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Hôm 3.10, trong buổi gặp gỡ báo chí và truyền thông ra mắt album Viết tiếp câu chuyện hòa bình 2, Duyên Quỳnh đã chia sẻ nhiều câu chuyện xoay quanh ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình. Nữ ca sĩ cho biết việc tiếp tục sử dụng tựa đề Viết tiếp câu chuyện hòa bình cho dự án mới xuất phát từ mong muốn giữ lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình nghệ thuật. Nói về việc ca khúc Viết tiếp câu chuyện hòa bình được nhiều nghệ sĩ khác thể hiện, Duyên Quỳnh cho biết cô hoàn toàn không cảm thấy bị "mất hit" mà ngược lại, còn xem đó là niềm vui và sự lan tỏa tích cực.


Duyên Quỳnh 'giải oan' cho Tùng Dương vụ 'cướp hit' Viết tiếp câu chuyện hòa bình

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

