Toàn cảnh 17h: Công an xuất hiện ở trụ sở công ty Shark Bình | Người dân vật lộn ngày Hà Nội ngập sâu
Video Thời sự

Toàn cảnh 17h: Công an xuất hiện ở trụ sở công ty Shark Bình | Người dân vật lộn ngày Hà Nội ngập sâu

Thanh Niên
Thanh Niên
07/10/2025 16:57 GMT+7

Bản tin Toàn cảnh 17h cập nhật tin tức thời sự nóng nhất trong ngày, các câu chuyện đang thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội.

Toàn cảnh 17h ngày 7.10.2025 của Báo Thanh Niên có nhiều thông tin đáng chú ý:

Công an xuất hiện ở trụ sở công ty Shark Bình | Người dân vật lộn ngày Hà Nội ngập sâu

Vì sao khó phạt nguội xe máy dù camera AI đã bắt lỗi?

Toàn quốc có 69.000 xe máy chưa định danh, cạnh đó có nhiều xe hư hỏng, thậm chí đã bị phá dỡ hoặc qua nhiều đời chủ, chủ phương tiện đã chết hay ra nước ngoài… nên việc phạt nguội đối với loại phương tiện này đang gặp khó.

Vì sao khó phạt nguội xe máy dù camera AI đã bắt lỗi?

Suất ăn bán trú 25.000 đồng quá sơ sài: Hiệu trưởng viết "tâm thư" xin lỗi

Ngày 7.10, một bức thư xin lỗi do bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Ba Đồn (P.Ba Đồn, Quảng Trị), đã được gửi đi, đăng tải công khai trên nhiều kênh thông tin chính thức của nhà trường.

Theo lá thư, bà Thủy thay mặt Ban Giám hiệu Trường tiểu học số 1 Ba Đồn thành thật xin lỗi quý phụ huynh và học sinh về việc cung cấp dịch vụ bữa ăn trưa ngày 6.10 chưa như mong đợi.

Suất ăn bán trú 25.000 đồng quá sơ sài: Hiệu trưởng viết ‘tâm thư’ xin lỗi

Lynda Trang Đài bị bác đơn xin lao động công ích, có thể phải ra tòa

Trong thông báo từ chối được nộp lên tòa cuối tuần qua, bị đơn Lynda Trangdai Le Ngo (tức ca sĩ Lynda Trang Đài), số vụ án 48-2025-MM-400126-O, không đáp ứng các tiêu chí để được tham gia chương trình PTI. Kết quả trực tiếp của quyết định này là vụ án sẽ được chuyển đến giai đoạn tiếp theo, yêu cầu ấn định một ngày cho phiên tòa trước xét xử (pre-trial conference) để quá trình truy tố có thể tiếp tục.

Lynda Trang Đài bị bác đơn xin lao động công ích, có thể phải ra tòa

Tất cả sẽ có trong bản tin Toàn cảnh 17h, được phát trên thanhnien.vn cùng kênh YouTube Báo Thanh Niên. Kính mời quý vị theo dõi.

