Suất ăn 25.000 đồng ở Quảng Trị: Do dịch tả heo, khan hiếm thực phẩm sau bão?

Tối 6.10, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Ba Đồn (P.Ba Đồn, Quảng Trị), cho biết hình ảnh đang lan truyền đúng là suất ăn bán trú của trường vào trưa cùng ngày.

Hiện tại, trường có gần 600 học sinh ăn bán trú, được một doanh nghiệp cung ứng theo hợp đồng ký kết.

Suất ăn bán trú gây tranh cãi trên mạng xã hội ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Theo bà Thủy, sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung ứng suất ăn. Phía doanh nghiệp cho biết do sơ suất trong khâu chuẩn bị, đồng thời vì không sử dụng thịt heo trong thời điểm có dịch tả heo châu Phi và nguồn thực phẩm khan hiếm sau mưa bão, nên bữa ăn ngày 6.10 không đạt tiêu chuẩn.

Cũng theo bà Thủy, trong khẩu phần ăn hôm nay có món bí xào tỏi, nhưng vì vận chuyển chậm nên được thay thế bằng muối lạc.

Bà Thủy cũng cho biết nhà trường đang hoàn thiện báo cáo gửi UBND P.Ba Đồn và Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị để làm rõ vụ việc.

Như Thanh Niên thông tin, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh khay cơm gồm 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, một món giống muối mè và canh rất ít rau, được cho là bữa ăn trị giá 25.000 đồng tại trường.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút nhiều bình luận cho rằng khẩu phần như vậy quá ít so với giá tiền, khó đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh bán trú.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Thanh Hưng, Chủ tịch UBND P.Ba Đồn, xác nhận đã nắm thông tin và làm việc trực tiếp với nhà trường, yêu cầu báo cáo cụ thể, rà soát toàn bộ quy trình cung cấp suất ăn nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm cho học sinh.