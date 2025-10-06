Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giáo dục Nhà trường

Suất ăn 25.000 đồng ở Quảng Trị: Do dịch tả heo, khan hiếm thực phẩm sau bão?

Nguyễn Phúc
Nguyễn Phúc
06/10/2025 21:36 GMT+7

Liên quan đến suất ăn bán trú 25.000 đồng chỉ với 3 miếng chả, 1 quả trứng, muối mè và canh vài cọng rau ở Trường tiểu học số 1 Ba Đồn mà Thanh Niên phản ánh, hiệu trưởng nhà trường thừa nhận bữa ăn chưa đạt yêu cầu và nêu lý do.

Tối 6.10, bà Trần Thị Minh Thủy, Hiệu trưởng Trường tiểu học số 1 Ba Đồn (P.Ba Đồn, Quảng Trị), cho biết hình ảnh đang lan truyền đúng là suất ăn bán trú của trường vào trưa cùng ngày.

Hiện tại, trường có gần 600 học sinh ăn bán trú, được một doanh nghiệp cung ứng theo hợp đồng ký kết.

Vụ suất ăn 25.000 đồng ở Quảng Trị:Do dịch tả lợn và khan thực phẩm sau bão- Ảnh 1.

Suất ăn bán trú gây tranh cãi trên mạng xã hội

ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Theo bà Thủy, sau khi thông tin xuất hiện trên mạng xã hội, nhà trường đã làm việc với đơn vị cung ứng suất ăn. Phía doanh nghiệp cho biết do sơ suất trong khâu chuẩn bị, đồng thời vì không sử dụng thịt heo trong thời điểm có dịch tả heo châu Phi và nguồn thực phẩm khan hiếm sau mưa bão, nên bữa ăn ngày 6.10 không đạt tiêu chuẩn.

Cũng theo bà Thủy, trong khẩu phần ăn hôm nay có món bí xào tỏi, nhưng vì vận chuyển chậm nên được thay thế bằng muối lạc.

Bà Thủy cũng cho biết nhà trường đang hoàn thiện báo cáo gửi UBND P.Ba Đồn và Sở GD-ĐT tỉnh Quảng Trị để làm rõ vụ việc.

Như Thanh Niên thông tin, mạng xã hội xuất hiện hình ảnh khay cơm gồm 3 miếng chả, 1 quả trứng luộc, một món giống muối mè và canh rất ít rau, được cho là bữa ăn trị giá 25.000 đồng tại trường.

Hình ảnh nhanh chóng thu hút nhiều bình luận cho rằng khẩu phần như vậy quá ít so với giá tiền, khó đảm bảo dinh dưỡng cho học sinh bán trú.

Chiều cùng ngày, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Thanh Hưng, Chủ tịch UBND P.Ba Đồn, xác nhận đã nắm thông tin và làm việc trực tiếp với nhà trường, yêu cầu báo cáo cụ thể, rà soát toàn bộ quy trình cung cấp suất ăn nhằm bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm cho học sinh.

Tin liên quan

Xôn xao suất ăn bán trú 25.000 đồng với 3 miếng chả, 1 quả trứng, muối mè

Xôn xao suất ăn bán trú 25.000 đồng với 3 miếng chả, 1 quả trứng, muối mè

Hình ảnh suất ăn bán trú 25.000 đồng dành cho học sinh tại Trường tiểu học số 1 Ba Đồn (P.Ba Đồn, Quảng Trị) vừa được đưa lên mạng xã hội đã gây tranh luận.

Vụ học sinh ngộ độc tập thể: Rà soát bếp ăn trường học toàn tỉnh Quảng Trị

Khám phá thêm chủ đề

Suất ăn Quảng Trị suất ăn bán trú bữa ăn học đường Bán trú thực phẩm dịch tả heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận