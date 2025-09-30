Lãnh đạo T.Ư thăm hỏi, hỗ trợ Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa bão

Sáng 30.9, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà và đoàn công tác đã thăm hỏi, làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình ứng phó với bão số 10.

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi người dân tỉnh Thanh Hóa đang phải chịu thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra ẢNH: PHÚC NGƯ

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú gửi lời thăm hỏi người dân tỉnh Thanh Hóa đang phải chịu thiệt hại do bão và mưa lũ gây ra. Đồng thời, biểu dương những nỗ lực của các cấp chính quyền, các đơn vị, lực lượng của tỉnh không quản khó khăn, ngày đêm hỗ trợ người dân.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị cấp ủy, tổ chức Đảng, Mặt trận Tổ quốc, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội tỉnh Thanh Hóa tập trung cao độ khắc phục kịp thời những hậu quả do bão số 10 gây ra, với mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng của người dân, sớm hỗ trợ người dân ổn định cuộc sống.

Tập trung mọi nguồn lực để đảm bảo nhu yếu phẩm cho người dân vùng lũ, kịp thời khắc phục, sửa chữa, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều, điện, đường, trường, trạm, không để thiếu trường, thiếu lớp, thiếu nơi khám chữa bệnh cho nhân dân…

Hàng ngàn nhà dân ở Thanh Hóa đang ngập chìm trong biển nước ẢNH: MINH HẢI

Tại buổi làm việc, Phó chủ tịch thường trực, Tổng thư ký Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà đã trao 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Thanh Hóa khắc phục hậu quả mưa bão.

Tính đến sáng 30.9, mưa bão trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã khiến 4 người chết, 3 người mất tích, 6 người bị thương; gần 1.000 ngôi nhà bị hư hỏng do gió lốc, sạt lở đất; hơn 4.000 ngôi nhà bị ngập nước…