Bộ Quốc phòng: Đình hoãn các cuộc họp không cấp bách để ứng phó mưa lũ miền Trung

Theo đó, công điện cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 12 (bão Fengshen) kết hợp không khí lạnh và một số hình thế thời tiết khác, từ nay đến 27.10, Trung Trung bộ có khả năng xảy ra đợt mưa lớn trên diện rộng, kéo dài nhiều ngày, có nơi mưa rất to trên 800 mm.

Sóng dữ sông Hàn cuộn trào, đánh bật bờ kè Đà Nẵng ẢNH: HOÀNG SƠN

Mưa lớn, thủy triều, nước dâng cao, nguy cơ cao xảy ra ngập úng nghiêm trọng ở các đô thị và vùng trũng thấp, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở vùng núi; lũ lớn trên các sông từ Quảng Trị - Quảng Ngãi.

Để giảm thiểu thiệt hại tính mạng, tài sản của nhân dân và Nhà nước, Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ Tổng tham mưu chỉ đạo các cơ quan, đơn vị đình hoãn các cuộc họp không cấp bách, chưa thật cần thiết để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác ứng phó mưa lũ, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết; điều động lực lượng, phương tiện cao nhất ứng phó kịp thời các tình huống có thể xảy ra, bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng và địa bàn đóng quân.

Kiểm tra và kịp thời di chuyển đơn vị ra khỏi khu vực có nguy cơ cao sạt lở, mất an toàn; kiểm tra, rà soát các kế hoạch, phương án ứng phó các khu vực, trọng điểm thiên tai, các khu vực nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá, tuyến đê, kè, hồ, đập xung yếu, các khu vực ngập lụt, chia cắt; chủ động giúp chính quyền và nhân dân sơ tán những hộ dân ở khu vực nguy hiểm đến nơi an toàn, hướng dẫn sắp xếp neo đậu tàu, thuyền tại nơi tránh trú.

Đảm bảo an toàn các công trình xung yếu, các công trình đang thi công dở dang, khu công nghiệp, khu đô thị, khu tập trung dân cư và các hoạt động sản xuất, khu vực trũng, thấp không để xảy ra thiệt hại đáng tiếc về người, bảo đảm an toàn cho lực lượng thực hiện nhiệm vụ.

Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Tổng cục 2, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thuộc quyền làm tốt công tác ứng phó mưa lũ, ngập lụt, bảo đảm an toàn kho xưởng, nhà máy, vũ khí trang bị; bảo đảm tốt về hậu cần, kỹ thuật phục vụ công tác ứng phó thiên tai; chủ động phối hợp, xuất cấp và vận chuyển kịp thời vật tư, trang bị cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ các địa phương ứng phó, khắc phục hậu quả khi có tình huống xảy ra.

Quân khu 4, Quân khu 5 phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức các đoàn đi kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo triển khai công tác ứng phó mưa lũ tại các tỉnh trên địa bàn; tổ chức lực lượng, phương tiện, lương thực thực phẩm, thông tin liên lạc ém lót tại các trọng điểm nguy cơ xảy ra các sự cố do bão gây ra trên địa bàn các tỉnh, trọng điểm là Đà Nẵng, Huế, Quảng Trị để xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống không để bị động, bất ngờ.

Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển Việt Nam chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc quyền, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tìm kiếm, cứu nạn khi có tình huống xảy ra trên biển, đảo.

Quân chủng Phòng không - Không quân, Binh đoàn 18 sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện bay tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn; vận chuyển lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm đến các khu vực bị chia cắt, cô lập khi có lệnh.