Kinh tế Kinh tế xanh

Miền Trung và Nam bộ mưa rất to, lũ lên nhanh

Chí Nhân
Chí Nhân
27/10/2025 06:57 GMT+7

Các tỉnh trung Trung bộ và Nam bộ tiếp tục mưa rất to và còn kéo dài nhiều ngày tới. Tại các tỉnh miền Trung, đặc biệt là Huế và Đà Nẵng, mưa lớn kết hợp với xả nước ở các hồ chứa khiến mực nước sông một số nơi lên nhanh và duy trì mức báo động 3.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), đêm qua và sáng sớm nay (27.10), các tỉnh miền Trung và Nam bộ tiếp tục xuất hiện mưa to và mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26.10 đến 3 giờ ngày 27.10, tại Bạch Mã (Huế) 119,8 mm, Cống Rạch Bùn (Đồng Tháp) 165,8 mm…

Miền Trung và Nam bộ mưa rất to, lũ lên nhanh - Ảnh 1.

TP.Huế mưa to nhiều ngày qua và còn tiếp tục kéo dài

ẢNH: UBND P.THANH THỦY

Dự báo trong 24 - 48 giờ tới, khu vực từ nam Quảng Trị đến Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 150 mm.

Trong ngày và đêm 27.10, khu vực Tây nguyên, Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Hiện nay, lũ trên sông Hương (Huế) đang lên lại do các hồ thượng lưu tăng điều tiết xả xuống hạ du; sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) cũng đang lên. Trong 6 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở mức báo động 3, sau đó giảm xuống.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và ở mức báo động; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa sẽ xuống và ở dưới mức báo động 3; các sông ở thành phố Huế tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra ngập lụt và lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Huế đến Đà Nẵng.  

Trên biển ngày và đêm nay, vùng biển phía bắc khu vực bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6 - 7 giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng cao 3 - 5 m. Vịnh Bắc bộ có gió mạnh cấp 6 giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao từ 1,5 - 3 m. Khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, gió cấp 5 có lúc cấp 6 giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao từ 2 - 4 m.

Vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m.

