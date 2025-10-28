Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Hôm nay miền Trung tiếp tục mưa rất to, lũ lớn đạt đỉnh

Chí Nhân
Chí Nhân
28/10/2025 07:06 GMT+7

Khu vực trung Trung bộ, nhất là Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi có mưa rất to; dự báo còn kéo dài trong 24 - 48 giờ tới. Trên các sông ở khu vực này xuất hiện lũ lớn. Cảnh báo, khu vực Nam bộ cũng xuất hiện mưa to.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), ngày và đêm 27.10, khu vực Huế, Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to và mưa rất to. Lượng mưa tính từ 7 giờ ngày 27.10 đến 3 giờ ngày 28.10, tại đỉnh Bạch Mã (Huế) là 994,2 mm, trạm đầu mối hồ Trung Lộc (Đà Nẵng) 473,4 mm, Ba Điền (Quảng Ngãi) 442,2 mm...

Hôm nay miền Trung tiếp tục mưa rất to, lũ lớn đạt đỉnh - Ảnh 1.

Mưa rất to tiếp tục xuất hiện trong hôm nay và ngày mai. Trong ảnh, lực lượng công an di dời người dân trong lúc nước lũ vẫn dâng cao

ẢNH: TRẦN HỒNG

Dự báo từ sáng nay (28.10) đến đêm 29.10, TP.Huế và Đà Nẵng tiếp tục có mưa to đến rất to phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm. Cảnh báo, cần đề phòng mưa cường suất mưa lớn trên 200 mm trong 3 giờ. Phía nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến phía bắc Quảng Trị có mưa từ 80 - 150 mm, cục bộ có nơi trên 300 mm.

Do mưa lớn kéo dài nên hiện nay, lũ trên sông Hương (Huế) đã đạt đỉnh và đang xuống, đỉnh lũ tại trạm Kim Long 5,05m, trên báo động 3 là 1,55 m. Trên sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang dao động ở mức đỉnh. Lũ trên sông Bồ (Huế), sông Trà Khúc (Quảng Ngãi) đang xuống.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông xuống dần; trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc ở dưới mức báo động 3 là 0,6 m; sông Hương tại trạm Kim Long ở mức báo động 3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa ở dưới mức báo động 3 là 0,1 m; sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu ở trên mức báo động 3 là 0,6m; lũ trên sông Trà Khúc tại trạm Trà Khúc dao động ở trên mức báo động 1.

Ngập lụt sâu trên diện rộng tại Huế, Đà Nẵng; ngập lụt cục bộ tại tỉnh Quảng Ngãi; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Trong khi đó, trên biển cũng có mưa to và gió lớn, cụ thể vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển phía bắc đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9; biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7 - 8; biển động, sóng biển cao từ 1,5 - 3 m; riêng khu vực từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có sóng cao từ 2,5 - 3,5 m, triều cường cao.

