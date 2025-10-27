Lũ đặc biệt lớn, vượt lịch sử ở Huế, nhiều xã, phường nguy cơ ngập lụt

Lũ đặc biệt lớn trên sông Hương vượt lịch sử năm 2020

Trưa nay 27.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo lũ đặc biệt lớn trên sông Hương (Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (Đà Nẵng) đang lên, nguy cơ gây ra ngập lụt diện rộng tại nhiều xã, phường.

Lũ sông Hương gây ngập lụt nhiều phường ở Huế ẢNH: BÙI NGỌC LONG

Trước đó, 7 giờ sáng nay 27.10, lũ sông Bồ (Huế) tại trạm Phú Ốc là 4,52 m, trên báo động 3 là 0,02 m; trên sông Hương (Huế) tại trạm Kim Long là 3,58 m, trên báo động 3 là 0,08 m.

Lũ trên sông Vu Gia (Đà Nẵng) tại trạm Ái Nghĩa là 9,01 m, ở mức báo động 3. Lũ trên sông Thu Bồn (Đà Nẵng) tại trạm Nông Sơn là 16,42 m, trên báo động 3 là 1,42 m; tại trạm Câu Lâu là 3,71 m, dưới báo động 3 là 0,29 m.

Dự báo trong 6 giờ tới, lũ trên các sông ở Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử (5,24 m năm 2020) là 0,05 - 0,1 m; tại trạm Kim Long lên trên mức báo động 3 là 1,1 m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3.

Trong 12 giờ tới, lũ trên các sông ở Huế tại trạm Phú Ốc tiếp tục lên chậm và duy trì ở trên mức lịch sử 0,05 - 0,10 m; tại trạm Kim Long tiếp tục lên và trên mức báo động là 1,2 m và dưới mức lịch sử 1,11 m; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa dao động ở mức cao trên báo động 3.

Trong 12 - 24 giờ tiếp theo, lũ trên các sông ở Huế sẽ xuống và ở trên mức báo động 3; trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu sẽ xuống và ở dưới mức báo động 3; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục xuống và trên mức báo động 2.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, từ ngày 27 - 29.10, trên các sông từ Quảng Ngãi đến Gia Lai xuất hiện một đợt lũ. Trong đợt lũ này, mực nước đỉnh lũ trên sông Trà Khúc, sông Vệ (Quảng Ngãi) lên mức báo động 1 - báo động 2, có nơi trên báo động 2. Thượng nguồn sông Kôn và một số sông suối nhỏ ở Gia Lai, các sông ở nam Quảng Trị lên mức báo động 1 - báo động 2.

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm

Nhiều xã, phường nguy cơ ngập lụt

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, do lũ trên các sông dâng cao, nguy cơ cao xảy ra ngập lụt diện rộng ở Huế và Đà Nẵng; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh từ nam Quảng Trị đến Gia Lai.

Dự báo tại Huế có nguy cơ ngập, lụt tại các xã, phường: Phong Dinh, Phong Phú, Phong Quảng, Phong Thái, Đan Điền, Quảng Điền, Hóa Châu, Dương Nỗ, Thuận An, Hương Trà, Hương An, Kim Trà, Mỹ Thượng, Phú Hồ, Kim Long, Thuận Hóa, Phú Xuân, Thủy Xuân, Hương Thủy, Vỹ Dạ, An Cựu, Thanh Thủy, Phú Vinh, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Bài, Lộc An, Hưng Lộc.

Ngoài ra, QL1 đoạn qua địa phận các xã: Phú Lộc, Lộc An, Hưng Lộc dự báo có nhiều điểm ngập sâu và kéo dài vài trăm mét, do mưa đổ về từ dãy Bạch Mã chảy tràn qua đường.

Lũ khẩn cấp ở Đà Nẵng nguy cơ gây ngập lụt tại các xã, phường: Nam Phước, Xuân Phú, Duy Nghĩa, Thăng An, Điện Bàn, Hội An Tây, Hội An Đông, An Thắng, Điện Bàn Tây, Điện Bàn Bắc, Hòa Tiến, Đại Lộc, Vu Gia, Thu Bồn, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Hòa Cường, Hòa Tiến, Nông Sơn, Quế Phước, Đông Giang, Chiên Đàn, Quảng Phú, Tam Xuân, Hương Trà, Tam Kỳ, Bàn Thạch.

Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin của Cục Khí tượng thủy văn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.