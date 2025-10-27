TP.Huế ngập diện rộng, miền núi sạt lở nghiêm trọng

Sáng nay 27.10, mưa lớn kết hợp các thủy điện điều tiết nước khiến lũ ở các sông lên nhanh, gây ngập lụt trên diện rộng tại Huế, tại các xã miền núi đã xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở nghiêm trọng.

Như Thanh Niên đã đưa tin, lũ sông Hương dâng lên gây ngập lụt nhiều tuyến đường ở nội đô thành phố, giao thông tê liệt, người dân rất khó khăn để di chuyển đi mua nhu yếu phẩm. Ở các vùng hạ du, nước từ thượng nguồn đổ về nên các tuyến đường tiếp tục ngập sâu.

Nước sông Hương tràn vào nhiều tuyến đường ở nội đô TP.Huế ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Đáng chú ý, sáng nay, nhiều xã miền núi tại TP.Huế tiếp tục ghi nhận tình trạng sạt lở đất. Cụ thể, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đoạn qua địa phận xã Khe Tre đã có 3 điểm sạt lở nghiêm trọng. Lực lượng chức năng phối hợp rào chắn, cứu hộ 1 phương tiện bị mắc kẹt, đồng thời điều tiết các phương tiện lưu thông theo tuyến QL1.

Tại xã Hưng lộc, tuyến đường vào thôn Phụng Sơn bị sạt lở nghiêm trọng, đất từ taluy dương tràn xuống đường; lực lượng chức năng đã khẩn trương rào chắn, đảm bảo an toàn cho các phương tiện.

Lực lượng chức năng cấm phương tiện vào cao tốc La Sơn - Túy Loan vì sạt lở đất ẢNH: BÌNH THIÊN

Sạt lở tại thôn Hưng Lộc ẢNH: HỮU PHƯỚC

Đáng chú ý, tuyến QL49 - là tuyến đường huyết mạch nối trung tâm thành phố với các xã miền núi - cũng xuất hiện điểm sạt lở lớn. Cụ thể, tại đoạn qua xã Bình Điền, đất đá từ taluy dương đổ xuống đường, chắn hết lối đi. Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để khắc phục sự cố, đảm bảo an toàn cho các phương tiện.



Quốc lộ 49 bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: NGỌC MINH

Để chủ động ứng phó với mưa lũ, Chủ tịch UBND TP.Huế đã gửi công điện đến lãnh đạo các địa phương, cơ quan, ban ngành. Theo đó, yêu cầu UBND các xã, phường tiếp tục, khẩn trương triển khai hỗ trợ sơ tán, di dời dân đến nơi an toàn; ưu tiên bảo đảm an toàn cho nhóm dễ bị tổn thương (phụ nữ mang thai, người cao tuổi, trẻ em, người khuyết tật...).

Đồng thời, triển khai phương án ứng phó lũ, ngập lụt, sạt lở đất theo phương án đã phê duyệt; tuyệt đối không cho các phương tiện, cá nhân di chuyển trên sông, hồ, kênh... không đảm bảo an toàn, không có đủ áo phao, phao tròn.

Trong tối qua 26.10 lực lượng công an, quân đội cũng đã có mặt tại các điểm xung yếu, hỗ trợ người dân sơ tán, kê cao tài sản.