Lũ trên sông Hương lên cao, nhiều tuyến đường nội đô TP.Huế ngập nặng

Sáng nay 27.10, lũ trên sông Hương (TP.Huế) dâng cao, xấp xỉ đến mức báo động 3, gây ngập lụt nhiều khu vực nội đô thành phố.



Lũ trên sông Hương dâng cao ẢNH: HUẾ S

Theo ghi nhận, nhiều tuyến đường như Dương Văn An, Nguyễn Hữu Cảnh, Dương Khuê, Trường Chinh và các khu vực dọc các nhánh nhỏ của sông Hương như Bạch Đằng, Huỳnh Thúc Kháng… bị ngập sâu. Một số nơi nước nước ngập 0,5 m khiến giao thông chia cắt.

Tuyến đường Bạch Đằng biến thành sông

Anh Hồ Đắc Lợi, một người dân sống trên đường Bạch Đằng, cho hay khoảng 5 sáng nay nước lũ trên sông Hương lên rất nhanh, chỉ trong 1 giờ 30 phút nước tràn lên đường gần 40 cm, chuẩn bị tràn vào nhà dân.

"Tầm 3 giờ sáng tôi có dậy xem thì nước vẫn chưa lên đường, tuy nhiên chỉ trong 1 tiếng rưỡi sau nước lên rất nhanh. Gia đình tôi đã khẩn trương kê cao đồ đạc, mong sao nước không lên nữa, chứ rất lo!", anh Lợi nói.

Nước sông Hương tràn vào khu vực nội đô thành phố Huế

Một số tuyến đường ngập sâu

Nước gần tràn vào nhà người dân

Lũ bắt đầu lên nhanh lúc 5 giờ sáng nay

Ngập lụt khiến việc đi lại của người dân rất khó khăn

Tại các vùng trũng, nước tiếp tục dâng khiến tình trạng ngập lụt kéo dài, nhiều tuyến đường ở các xã Quảng Điền, Đan Điền và các phường Hóa Châu, Thanh Thủy… ngập sâu, giao thông tê liệt, người dân phải di chuyển bằng ghe.

Đêm qua, mưa lớn kèm nước từ đầu nguồn đổ về cũng khiến mực nước sông Truồi lên nhanh, gây ngập úng khu vực hạ du thuộc xã Lộc An.

Khu vực hạ du thành phố vẫn ngập sâu

Cơ quan chức năng TP.Huế dự báo từ 10 giờ sáng nay 27.10, mực nước sông Hương, sông Bồ tiếp tục lên trên báo động 3 (báo động 3 trên sông Hương là 3,5 m, báo động 3 trên sông Bồ là 4,5 m).