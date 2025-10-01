Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Lũ trên sông Bưởi vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2007

Minh Hải
Minh Hải
01/10/2025 09:00 GMT+7

Mực nước trên sông Bưởi đã dâng cao đến 14,33 m, vượt mức báo động 3 là 2,33 m, vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2007 là 0,053 m. Hàng ngàn nhà dân tại xã Kim Tân (Thanh Hóa) đang bị ngập sâu.

Trao đổi với phóng viên Thanh Niên sáng 1.10, ông Nguyễn Thanh Hào, Chủ tịch UBND xã Thạch Thành, cho biết lũ trên sông Bưởi đoạn qua Kim Tân (xã Thạch Thành) đã dâng ở mức 14,33 m, trên báo động 3 là 2,33 m, gây ngập hàng ngàn nhà dân.

Lũ sông Bưởi vượt đỉnh lịch sử 2007 gây ngập tại xã Thạch Thành - Ảnh 1.

Rạng sáng 1.10, nhiều người dân ở xã Thạch Thành phải sơ tán lên bờ đê vì nước sông Bưởi tràn vào gây ngập nhà

ẢNH: C.T.V

Theo ông Hảo, với mực nước 14,33 m trên sông Bưởi (đoạn qua Kim Tân) thì đợt lũ này đã vượt đỉnh lũ lịch sử năm 2007. Đỉnh lũ năm 2007 là 14,25 m.

"Nước sông Bưởi vượt báo động 3, đang tràn đê bao khu vực Thạch Định và một số khu vực khác gây ngập khoảng 1.700 ngôi nhà dân. Chúng tôi đang huy động lực lượng hỗ trợ người dân sơ tán người và tài sản", ông Hào cho hay.

Lũ sông Bưởi vượt đỉnh lịch sử 2007 gây ngập tại xã Thạch Thành - Ảnh 2.

Nước trên các sông lớn ở Thanh Hóa vẫn đang dâng cao gây ngập hàng chục ngàn nhà dân

ẢNH: MINH HẢI

Không chỉ sông Bưởi, khu vực hạ lưu sông Yên, sông Mã, sông Cầu Chày, sông Lèn đến ngày 1.10 nước lũ vẫn đang dâng, chưa đạt đỉnh.

Tháng 10.2007, khu vực H.Thạch Thành cũ (nay là xã Thạch Thành và một số xã khác) hứng chịu trận lũ lịch sử khi nước sông Bưởi dâng cao 14,25 m, gây vỡ đê, tràn đê làm ngập nhà dân ở 22 xã trong tổng số 28 xã, thị trấn.

26 người chết, 23 người mất tích trong mưa bão số 10

Khám phá thêm chủ đề

Kim Tân sông Bưởi lũ lịch sử Thanh Hóa
