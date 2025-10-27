Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mưa lớn, nhiều giáo viên vùng cao Quảng Trị bị kẹt trên đường đến trường

Bá Cường
Bá Cường
27/10/2025 10:00 GMT+7

Mưa lớn, 11 thầy cô dạy tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ba Tầng (xã A Dơi, Quảng Trị) bị kẹt lại giữa đường do tuyến giao thông dẫn vào trường bị nước lũ dâng cao chia cắt, phải trú tạm ở nhà dân chờ nước rút.

Sáng nay 27.10, ông Trần Trọng Kim, Chủ tịch UBND xã A Dơi, cho biết trên địa bàn hiện có 3 điểm bị chia cắt do ảnh hưởng của mưa lớn.

Mưa lớn từ tối 26.10 đến sáng nay (27.10) khiến ngầm tràn Loa và Xa Tuông (xã A Dơi) bị nước lũ dâng cao gây chia cắt. Hiện 11 giáo viên công tác tại Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ba Tầng bị kẹt lại trên Km 38 thuộc tuyến ĐT586.

Mưa lớn vùng cao, hàng chục giáo viên bị kẹt lại giữa đường đến trường - Ảnh 1.

Một số người dân vượt qua ngầm tràn Loa khi lũ dâng, lực lượng chức năng đã nhắc nhở và cấm đi qua khu vực này để đảm bảo an toàn

ẢNH: B.H.

Theo đại diện lãnh đạo Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ba Tầng, do tình hình mưa lũ sáng nay, nhà trường đã xin ý kiến cấp trên và cho các em học sinh cùng giáo viên nghỉ học, nghỉ dạy để đảm bảo an toàn.

"Sáng nay chỉ có 1 điểm trường ở khu vực an toàn tổ chức dạy học, còn lại hầu hết được cho nghỉ để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh. Hiện đang có 1 nhóm giáo viên của nhà trường bị kẹt lại và đang trú mưa tạm ở nhà dân", đại diện lãnh đạo Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ba Tầng nói.

Mưa lớn vùng cao, hàng chục giáo viên bị kẹt lại giữa đường đến trường - Ảnh 2.

Mưa lớn khiến xã A Dơi có 3 điểm bị ngập cao, chia cắt giao thông

ẢNH: B.H.

Cô Nguyễn Thị Minh, giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ba Tầng, cho biết hiện cô cùng 10 giáo viên khác đang trú tạm ở nhà dân, chờ nước rút sẽ tiếp tục công việc.

"Sáng nay, chúng tôi từ nhà di chuyển vào trường để làm việc nhưng do mưa lớn, tuyến đường vào trường bị chia cắt, tuyến đường đi về nước cũng đã dâng lên nên hiện đang bị kẹt lại giữa đường và trú mưa tạm ở các nhà dân", cô Minh nói.

Hiện tại, chính quyền địa phương xã A Dơi đã gắn biển cảnh báo cấm người dân qua lại tại các ngầm tràn để đảm bảo an toàn, đồng thời cắt cử lực lượng theo dõi, tiếp tục nắm tình hình tại các điểm có nguy cơ xảy ra ngập lụt, sạt lở đất.

Mưa lớn vùng cao, hàng chục giáo viên bị kẹt lại giữa đường đến trường - Ảnh 3.

Các giáo viên Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và THCS Ba Tầng trú tạm nhà dân do tuyến đường dẫn vào trường bị ngập sâu

ẢNH: BÁ HOÀNG

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm

Theo báo cáo từ Ban chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Trị, đến 4 giờ ngày 27.10, mực nước trên các sông Gianh, Nhật Lệ, Kiến Giang, Bến Hải, Thạch Hãn trên báo động 1, sông Ô Lâu có nơi trên báo động 2.

Hiện tại, toàn tỉnh Quảng Trị có 8 điểm bị ngập lụt, chia cắt; trong đó xã Ba Lòng có 5 điểm, xã Đakrông có 3 điểm. Có 6 tuyến đường liên thôn ở xã Nam Hải Lăng bị chia cắt, là các tuyến đường ven sông Ô Lâu (thuộc vùng thấp trũng - vùng Càng), gồm các thôn: An Thơ, Phú Kinh, Hội Điền, Mỹ Chánh, Hưng Nhơn, Câu Nhi ngập sâu 1 - 1,2 m. Và mực nước vẫn đang tiếp tục dâng.

