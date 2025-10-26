Mưa lớn gây ngập sâu, sạt lở ở Quảng Ngãi phải di dời dân

Nhiều khu vực ngập sâu, giao thông chia cắt

Theo Chi cục Thủy lợi tỉnh Quảng Ngãi, từ chiều 25 đến sáng 26.10, trên địa bàn tỉnh có mưa to đến rất to, tập trung chủ yếu ở khu vực các xã phía đông. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: Trà Thanh 434 mm, Sơn Trà 347 mm, Trà Hiệp 320 mm, Trà Bùi 254 mm, Hương Trà 247 mm, Đăk Choong 242 mm, Mường Hoong 227 mm, Trà Tân 225 mm, Trà Nham 202 mm.

Cầu Ngọc Trì, xã Bình Chương (Quảng Ngãi) bị ngập sâu ẢNH: H.P

Lượng mưa lớn khiến mực nước các sông trong tỉnh dâng nhanh. Đến 15 giờ ngày 26.10, mực nước trên hầu hết các sông đều ở dưới mức báo động 1. Riêng sông Trà Bồng đo tại trạm Châu Ổ đã đạt 2,51 m, vượt mức báo động 1 khoảng 0,01 m và tiếp tục lên nhanh.

Dự báo từ chiều 26 - 29.10, các sông trong tỉnh sẽ xuất hiện một đợt lũ mới, với đỉnh lũ trên sông Trà Bồng, sông Trà Câu, sông Vệ và sông Pô Kô khả năng đạt mức báo động 2 đến báo động 3; thượng nguồn sông Đăk Bla và sông Trà Khúc ở mức xấp xỉ đến trên báo động 2. Thời điểm đỉnh lũ dự kiến rơi vào đêm 26 - 27.10.

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí tại Quảng Ngãi bị ngập cục bộ. Trong đó, cầu tràn Thạch Nham, cầu Phú Giang, cầu Sông Giang (ngập sâu khoảng 0,7 m), xi phông Bình Minh - Bình Chương, và đường tỉnh 622B đoạn qua thôn Ngọc Trì (xã Bình Chương) đều bị nước tràn qua. Một đoạn QL1 khu vực Khu công nghiệp VSIP cũng bị ngập do nước từ đồng đổ ra, gây khó khăn cho phương tiện lưu thông.

Di dời khẩn cấp 26 hộ dân với 116 nhân khẩu ở thôn Bung Tôn xã Đăk Plô (Quảng Ngãi) đến nơi an toàn

ẢNH: H.P

Lực lượng chức năng đã nhanh chóng chốt chặn các điểm ngập, hướng dẫn phương tiện di chuyển an toàn, đồng thời khuyến cáo người dân không đi qua khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Tại xã Đăk Plô, tỉnh Quảng Ngãi, do nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, suối dâng cao, chính quyền địa phương đã tổ chức di dời khẩn cấp 26 hộ dân với 116 nhân khẩu ở thôn Bung Tôn đến nơi an toàn tại nhà người thân và các hộ trong thôn.

Hơn 30 ha đất nông nghiệp bị sạt lở, bồi lấp

Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã làm 2 ngôi nhà ở xã Tây Trà bị hư hỏng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, diện tích đất canh tác bị sạt lở, bồi lấp, thủy phá lên tới 30,5 ha, trong đó xã Xốp bị thiệt hại 0,5 ha và xã Đăk Pék 30 ha.

Dùng xe cơ giới khơi thông dòng chảy ẢNH: H.P

Tuyến đường xã tại các địa phương miền núi thiệt hại nặng như: xã Tây Trà có 9 tuyến đường bị hư hỏng, sạt lở, nhiều đoạn bị gãy, sụt lún, đặc biệt đoạn tổ 4 thôn Trà Xuông bị gãy hoàn toàn, không thể lưu thông; xã Thanh Bồng ghi nhận 5 tuyến đường bị sạt lở, hư hỏng tại các thôn Môn, Gỗ, Cát, khu vực Eo Tà Mỏ và Eo Chim.

Tuyến đường đi thôn Trà Xuông, xã Tây Trà (Quảng Ngãi) bị đứt gãy ẢNH: H.P

Tại xã Đăk Plô, hội trường thôn Đông Sông bị sạt lở nghiêm trọng với chiều dài khoảng 13 m, sâu 3 m. Chính quyền địa phương đã khoanh vùng nguy hiểm, cắm biển cảnh báo, đồng thời lên phương án gia cố, khắc phục khi thời tiết thuận lợi.

Các lực lượng chức năng đang túc trực tại những điểm xung yếu, theo dõi sát diễn biến mưa lũ, sẵn sàng triển khai phương án ứng phó và cứu hộ khi cần thiết. Chính quyền các địa phương được yêu cầu không để người dân chủ quan, tuyệt đối không qua lại các khu vực ngập sâu, sạt lở nguy hiểm trong thời gian mưa lũ còn tiếp diễn.