Đà Nẵng: 'Hố tử thần' xuất hiện trên cầu Ca Da sau mưa lớn

Chiều 26.10, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết cầu Ca Da trên QL24C hướng đi Quảng Ngãi vừa bị sạt lở nghiêm trọng, xuất hiện "hố tử thần" ngay trên cầu nên không thể lưu thông qua lại.

Theo ông Chiến, thời điểm xảy ra sạt lở có người dân điều khiển xe máy chạy qua, đúng lúc này xảy ra sạt lở, nước lũ cuốn trôi đoạn nền đường tạo thành hố sâu làm rơi cả người và xe xuống hố. Rất may không bị thiệt hại về người, hiện chiếc xe máy cũng đã được đưa lên bờ.

Xe máy và người rơi xuống "hố tử thần" nhưng rất may không gây thiệt hại về người ẢNH: NGỌC THƠM

Mưa lớn kéo dài khiến địa bàn xã Trà Tân xảy ra 17 điểm sạt lở. Tuyến đường giao thông đến trung tâm xã bị ngập sâu không đi lại được; tuyến cầu khe Tân đến K25 thôn Nước Oa nước tràn qua cầu khiến không thể lưu thông qua lại. Cầu ngầm ông Phụ (đi từ thôn Thăng Phương qua Thôn Nước Oa) bị trôi 2 mố cầu 2 bên, khiến toàn thôn bị cô lập.

Mưa lớn liên tục kéo dài nên nước trên các sông suối lên nhanh, hiện nay các tuyến giao thông từ xã đi các thôn bị cô lập, nhiều điểm bị sạt lở, nguy cơ còn sạt lở rất cao.

Chủ tịch xã Trà Tân cũng cho hay trên địa bàn 7 thôn của xã này đã được phân công các thành viên ban chỉ huy theo dõi chỉ đạo cùng lực lượng các thôn thường xuyên theo dõi tình hình, hỗ trợ nhân dân di dời, sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

"Hố tử thần" xuất hiện trên cầu sau mưa lớn ẢNH: NGỌC THƠM

Các lực lượng chức năng của xã đã tổ chức chốt chặn, đặt biển cảnh báo tại các tuyến đường bị ngập và nơi có nguy cơ sạt lở hướng dẫn người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Lực lượng trực 24/24, theo dõi sát tình hình tại từng thôn, từng khu vực trọng điểm.

Sáng cùng ngày, tại khu vực ngã ba Trà Dương đi Trà Đông (thuộc xã Trà My), nước lũ chảy mạnh cuốn trôi một đoạn đường, gây chia cắt đường từ xã Trà My vào xã Trà Liên.