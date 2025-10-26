Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Đà Nẵng: 'Hố tử thần' xuất hiện trên cầu Ca Da sau mưa lớn

Mạnh Cường
Mạnh Cường
26/10/2025 19:17 GMT+7

Mưa lớn, nước đổ về mạnh khiến cầu Ca Da trên QL24C giáp ranh giữa xã Trà My và xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng) bị sạt lở nghiêm trọng, xuất hiện 'hố tử thần'.

Chiều 26.10, ông Lê Minh Chiến, Chủ tịch UBND xã Trà Tân (TP.Đà Nẵng), cho biết cầu Ca Da trên QL24C hướng đi Quảng Ngãi vừa bị sạt lở nghiêm trọng, xuất hiện "hố tử thần" ngay trên cầu nên không thể lưu thông qua lại.

Theo ông Chiến, thời điểm xảy ra sạt lở có người dân điều khiển xe máy chạy qua, đúng lúc này xảy ra sạt lở, nước lũ cuốn trôi đoạn nền đường tạo thành hố sâu làm rơi cả người và xe xuống hố. Rất may không bị thiệt hại về người, hiện chiếc xe máy cũng đã được đưa lên bờ.

Đà Nẵng: 'Hố tử thần' xuất hiện trên cầu Ca Da sau mưa lớn - Ảnh 1.

Xe máy và người rơi xuống "hố tử thần" nhưng rất may không gây thiệt hại về người

ẢNH: NGỌC THƠM

Mưa lớn kéo dài khiến địa bàn xã Trà Tân xảy ra 17 điểm sạt lở. Tuyến đường giao thông đến trung tâm xã bị ngập sâu không đi lại được; tuyến cầu khe Tân đến K25 thôn Nước Oa nước tràn qua cầu khiến không thể lưu thông qua lại. Cầu ngầm ông Phụ (đi từ thôn Thăng Phương qua Thôn Nước Oa) bị trôi 2 mố cầu 2 bên, khiến toàn thôn bị cô lập.

Mưa lớn liên tục kéo dài nên nước trên các sông suối lên nhanh, hiện nay các tuyến giao thông từ xã đi các thôn bị cô lập, nhiều điểm bị sạt lở, nguy cơ còn sạt lở rất cao.

Chủ tịch xã Trà Tân cũng cho hay trên địa bàn 7 thôn của xã này đã được phân công các thành viên ban chỉ huy theo dõi chỉ đạo cùng lực lượng các thôn thường xuyên theo dõi tình hình, hỗ trợ nhân dân di dời, sơ tán người, tài sản đến nơi an toàn.

Đà Nẵng: 'Hố tử thần' xuất hiện trên cầu Ca Da sau mưa lớn - Ảnh 2.

"Hố tử thần" xuất hiện trên cầu sau mưa lớn

ẢNH: NGỌC THƠM

Các lực lượng chức năng của xã đã tổ chức chốt chặn, đặt biển cảnh báo tại các tuyến đường bị ngập và nơi có nguy cơ sạt lở hướng dẫn người dân không di chuyển qua khu vực nguy hiểm. Lực lượng trực 24/24, theo dõi sát tình hình tại từng thôn, từng khu vực trọng điểm.

Sáng cùng ngày, tại khu vực ngã ba Trà Dương đi Trà Đông (thuộc xã Trà My), nước lũ chảy mạnh cuốn trôi một đoạn đường, gây chia cắt đường từ xã Trà My vào xã Trà Liên.

Tin liên quan

Bão số 10: 'Hố tử thần' sâu 10 m xuất hiện tại xã vùng cao Đà Nẵng

Bão số 10: 'Hố tử thần' sâu 10 m xuất hiện tại xã vùng cao Đà Nẵng

Bão số 10 đã gây mưa lớn kéo dài, khiến nhiều nơi tại các xã miền núi của TP.Đà Nẵng xảy ra sạt lở nghiêm trọng. Đáng chú ý, một 'hố tử thần' sâu 10 m, rộng hơn 5 m đã bất ngờ xuất hiện trên tuyến QL14D.

Đà Nẵng: Hàng ngàn người dân bị cô lập, loạt thủy điện tăng lưu lượng xả tràn

Quảng Ngãi: Giao thông miền núi bị ảnh hưởng trầm trọng do sạt lở sau mưa lớn

Khám phá thêm chủ đề

hố tử thần Đà Nẵng sạt lở nghiêm trọng sơ tán dân
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận