Mưa lớn gây sạt lở tại Đà Nẵng, Quảng Ngãi

N HIỀU XÃ BỊ CÔ LẬP HOÀN TOÀN

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều địa phương ở các xã miền núi của TP.Đà Nẵng như Phước Thành, Phước Hiệp, Lãnh Ngọc, Trà Leng, Trà My, Trà Liên, Trà Đốc... xảy ra hàng trăm điểm sạt lở nghiêm trọng. Cụ thể, tuyến ĐH 3 (từ Trà Tập đi xã Trà Cang cũ) bị chia cắt do đất đá từ taluy dương tràn xuống mặt đường. Tuyến QL14E qua địa bàn xã Phước Hiệp cũng ghi nhận 2 điểm sạt lở lớn tại Km 84 (thôn 6) và Km 66 (thôn 5). Đáng chú ý, các xã Trà Leng, Trà Liên, Phước Hiệp bị cô lập hoàn toàn do sạt lở và nước dâng cao. Sạt lở cũng làm hư hỏng hàng loạt nhà dân ở xã Nam Trà My, Trà Tập, Trà Liên. Cầu Ca Da nằm trên QL24C đoạn qua xã Trà Tân cũng bị sụt lún nghiêm trọng…

Cầu Ca Da nằm trên Quốc lộ 24C đoạn qua xã Trà Tân (Đà Nẵng) sụt lún nghiêm trọng ẢNH: NGỌC THƠM

Tại các khu vực sạt lở, chính quyền địa phương đã căng dây cảnh báo nguy hiểm và kích hoạt phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm "4 tại chỗ", sẵn sàng di dời người dân ở những vùng xung yếu đến nơi an toàn khi có tình huống xảy ra. Nhằm đảm bảo an toàn, hàng trăm hộ dân cùng tài sản đã được di dời khẩn cấp đến các nhà sinh hoạt thôn, trường học hoặc ở xen ghép tại nhà dân an toàn.

Tại Quảng Ngãi, từ hơn 9 giờ đến 10 giờ ngày 26.10 đã xảy ra 3 điểm sạt lở lớn trên đèo Lò Xo, khiến phương tiện không thể đi lại. Văn phòng Quản lý đường bộ 3.3 đã chỉ đạo Công ty CP Quản lý và Xây dựng đường bộ Kon Tum huy động máy móc, nhân lực đến hiện trường dọn dẹp, san gạt đất đá. Đến 14 giờ, tuyến đã được tạm thông một làn cho người và phương tiện qua lại.

Tương tự, mưa lớn kéo dài khiến tuyến tỉnh lộ 673, nối từ ngã ba Đăk Tả (đường Hồ Chí Minh) đi các xã Xốp và Ngọc Linh xuất hiện hàng chục điểm sạt lở cùng cây cối ngã đổ, gây khó khăn cho giao thông. Ông Lê Hải Lâm, Chủ tịch UBND xã Xốp, cho biết từ ngày 25.10 đến nay, trên địa bàn xã có hơn 10 điểm sạt lở lớn nhỏ. Chiều cùng ngày, khi kiểm tra hiện trường, ông Lâm cho biết tỉnh lộ 673 vừa xuất hiện thêm một điểm sạt lở mới, đất đá đổ ngang mặt đường khiến các phương tiện không thể di chuyển.

D I DỜI KHẨN CẤP HÀNG TRĂM HỘ DÂN

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã vùng cao Trà Leng (Đà Nẵng), cho biết do mưa lớn kéo dài, trên địa bàn xã đã xảy ra nhiều điểm sạt lở. Chính quyền địa phương đã di dời 51 hộ với 163 nhân khẩu ở vùng nguy cơ sạt lở cao về địa điểm an toàn. Ngoài ra, tuyến đường ĐH 1 đoạn đi thôn 4 (xã Trà Leng) và tuyến D9K bị sạt lở nhiều đoạn, khiến giao thông tắc nghẽn hoàn toàn. "Đây là 2 tuyến đường huyết mạch để đi vào xã Trà Leng cũ, do sạt lở nên giao thông bị chia cắt hoàn toàn, cô lập gần 600 hộ dân với khoảng 2.500 người ", ông Nghĩa nói.

Trong khi đó, ông Đỗ Hoài Xoan, Chủ tịch UBND xã Phước Thành, cho biết trong sáng 26.10, mặc dù mưa lớn, chia cắt đường từ xã về thôn, song từ sáng sớm, đội xung kích của xã, thôn đã tập trung đưa 53 hộ dân, nhất là người già, trẻ em lên nhà trú ẩn an toàn. Xã phân công cán bộ thôn, lực lượng xung kích túc trực 24/24 tránh để người dân quay về nhà lúc mưa to, gió lớn.

Ngoài ra, ông Trương Xuân Tý, Phó giám đốc Sở NN-MT TP.Đà Nẵng, cho biết Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự TP.Đà Nẵng yêu cầu các công ty chủ động tính toán, tổ chức vận hành đảm bảo mực nước các hồ thủy điện Đak Mi 4, Sông Bung 2, Sông Bung 4, A Vương, Sông Tranh 2 không lớn hơn mực nước đón lũ thấp nhất, bắt đầu vận hành từ 12 giờ 30 ngày 26.10. Việc tổ chức vận hành phải bảo đảm nguyên tắc vận hành, tránh đột biến theo quy định. Đồng thời, thông tin, thông báo kịp thời đến chính quyền và nhân dân vùng hạ du về công tác vận hành, điều tiết hồ.