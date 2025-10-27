Sạt lở nghiêm trọng sau mưa lớn, mất liên lạc với 600 hộ dân Trà Leng

Hàng trăm điểm sạt lở nghiêm trọng, 600 hộ dân ở Trà Leng (cũ) mất liên lạc

Sáng 27.10, theo ghi nhận của PV Thanh Niên, mưa lớn kéo dài đã khiến hầu hết các xã vùng cao của TP.Đà Nẵng xảy ra hàng trăm điểm sạt lở nghiêm trọng.

Cụ thể, tuyến QL40B đoạn qua xã Lãnh Ngọc bị đứt gãy kéo dài, đường ĐT606 đoạn qua địa phận xã A Vương đang bị sạt lở taluy âm và có nguy cơ khoét sâu gây tắc tuyến giao thông huyết mạch lên các xã Tây Giang và Hùng Sơn. Hiện chính quyền xã đã giăng dây, cảnh báo người dân và phương tiện lưu thông.

Đường ĐT606, đoạn qua địa phận xã A Vương, đang bị sạt lở taluy âm ẢNH: NGỌC THƠM

Đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phước Năng bị sạt lở nghiêm trọng, gây chia cắt. Ngoài ra, QL24C đoạn thôn 2 (xã Trà My) đi Quảng Ngãi cũng sạt lở núi khiến đất đá trôi lấp đường và cống, các phương tiện không thể lưu thông qua lại…

Đáng chú ý, xã Trà Leng, Trà Liên, Phước Hiệp bị cô lập hoàn toàn do sạt lở và nước dâng cao. Sạt lở cũng làm hư hỏng hàng loạt nhà dân ở xã Nam Trà My, xã Trà Tập, Trà Liên…

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng), cho biết chính quyền địa phương đã mất liên lạc hoàn toàn với khoảng 600 hộ dân thuộc khu vực xã Trà Leng (cũ) từ chiều hôm qua (26.10) đến nay.

QL24C đoạn thôn 2 (xã Trà My) đi Quảng Ngãi cũng sạt lở núi, khiến đất đá trôi lấp đường ẢNH: NGỌC THƠM

Xã Trà Leng mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập xã Trà Dơn và Trà Leng, trụ sở UBND đặt tại trung tâm xã Trà Dơn cũ.

Theo ông Nghĩa, nguyên nhân mất liên lạc là do mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường từ trung tâm xã Trà Leng mới vào xã Trà Leng cũ, gây chia cắt giao thông. Nghiêm trọng hơn, khu vực xã Trà Leng cũ đã mất điện và mất sóng điện thoại từ chiều 26.10.

Máy Vinasat thì được đặt tại trụ sở xã mới, do đó chính quyền xã không thể nắm bắt tình hình trong khu vực bị cô lập.

Triển khai lực lượng đi bộ vào xã Trà Leng (cũ) để nắm tình hình

Trước tình hình khẩn cấp này, sáng nay (27.10), lãnh đạo xã đã chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã khẩn trương triển khai lực lượng đi bộ di chuyển vào xã Trà Leng (cũ) để nắm tình hình, đánh giá thiệt hại.

Cùng lúc đó, xã cũng chỉ đạo Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự tiếp tục rà soát, kiểm tra các điểm sạt lở để hỗ trợ người dân và tiến hành điều động phương tiện cơ giới để khắc phục bước 1 đối với các điểm sạt lở, cố gắng thông đường cho người dân qua lại.

QL40B đoạn qua đèo Liêu, xã Thạnh Bình bị sạt lở nghiêm trọng ẢNH: NGỌC THƠM

Trước đó, sáng 26.10, tuyến ĐH1 đoạn đi thôn 4 xã Trà Leng (cũ) đã bị sạt lở nghiêm trọng với khoảng 1.500 m3 đất đá tràn xuống đường. Ngoài ra, tuyến Đ1K8 cũng sạt lở nhiều đoạn khiến giao thông bị chia cắt. Việc 2 tuyến đường huyết mạch này bị sạt lở đã khiến khu vực xã Trà Leng cũ bị cô lập hoàn toàn.

Đà Nẵng: Cảnh báo mưa lớn, sạt lở tại các xã miền núi

Ông Trần Văn Thu, Giám đốc Trung tâm Y tế Nam Trà My, cho hay sạt lở trên địa bàn H.Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam (cũ) đang diễn ra rất phức tạp khiến công tác cứu chữa các bệnh nhân gặp nhiều khó khăn.

Theo ông Thu, hôm qua 26.10, trung tâm đã chuyển viện 2 ca bệnh nặng xuống Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, nhưng vì QL40B nhiều đoạn bị sạt lở nghiêm trọng nên phải đi đường vòng qua các ngã mới đến được bệnh viện, rất vất vả. Vì vậy, trung tâm rất mong lực lượng chức năng sớm thông đường để xe cứu thương qua lại phục vụ chuyên môn trên địa bàn vùng cao Nam Trà My.