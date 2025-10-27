Đà Nẵng: Thủy điện xả lũ, người dân dọn đồ chạy lũ trong đêm

Hối hả dọn đồ chạy lũ trong đêm

Mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua cùng với hàng loạt thủy điện lớn liên tục tăng lượng nước để điều tiết, xả lũ về hạ du đã khiến nhiều địa phương như xã Thượng Đức, Hà Nha, Duy Xuyên, Thăng Bình… ở TP.Đà Nẵng bị ngập sâu.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, trong tối qua 26 và sáng nay 27.10, mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn dâng nhanh khiến nhiều khu vực thấp trũng thấp bị ngập sâu, chia cắt cục bộ.

Vùng rốn lũ xã Thượng Đức ngập sâu do mưa lớn kéo dài ẢNH: NGỌC THƠM

Theo Đài Khí tượng thủy văn Trung Trung bộ, lúc 1 giờ ngày 27.10, mực nước tại trạm Nông Sơn đã vượt báo động (BĐ) 3 là 15,58 m và tiếp tục lên. Dự báo sáng nay 27.10, nước sông Vu Gia - Thu Bồn có thể chạm mức BĐ 3, sông Hàn xấp xỉ BĐ 2.

Tại vùng "rốn lũ" Đại Lộc, nước sông dâng nhanh khiến khu vực cầu Ái Nghĩa, cầu Ngoại Thương ngập nặng, nhiều hộ dân tất bật kê dọn đồ đạc trong đêm.

Đặc biệt, ở "rốn lũ" xã Thượng Đức, nước sông dâng cao gây chia cắt nhiều thôn của xã. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng phải hỗ trợ người dân dọn đồ "chạy lũ".

Lực lượng Công an xã Thượng Đức hỗ trợ người dân kê cao đồ chạy lũ ẢNH: NGỌC THƠM

"Nước lũ lên rất nhanh, dù đã lường trước nhưng nhiều hộ dân vẫn trở tay không kịp. Ngay trong đêm, lực lượng công an xã đã có mặt hỗ trợ nhiều hộ dân kê cao đồ đạc, tránh thiệt hại. Với lượng mưa lớn còn kéo dài thế này, lũ còn kéo dài nữa", anh Nguyễn Văn Chín (44 tuổi, ở xã Thượng Đức) nói.

Ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho biết từ chiều tối qua (26.10), mực nước dâng cao gây ngập lụt cục bộ tại một số khu vực trên địa bàn xã, lực lượng công an, quân sự xã đã hỗ trợ sơ tán người dân, kê cao và di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Tài sản được kê cao để đảm bảo an toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Nhiều thủy điện tiếp tục xả lũ

Tính đến 7 giờ ngày 27.10, các trên địa bàn xã có nhiều khu vực ngập sâu, gây chia cắt như Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông. Trong đó, nhiều nhà dân ở thôn Tân An ngập sâu hơn 1 m.

Hiện nay, mưa lũ đã gây chia cắt 2.120 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu. Địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản các hộ vùng trũng thấp ở tổ 6 thôn Tân An; đồng thời di dời xen ghép 113 hộ dân với với 447 nhân khẩu.

Theo ông Phi, UBND xã đã cụ thể hóa các chỉ đạo của UBND TP.Đà Nẵng khi kích hoạt phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro trên địa bàn xã; tổ chức họp, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm ứng phó mưa lớn.

Vận động người dân di dời trong đêm ẢNH: NGỌC THƠM

"Đối với vùng dễ bị chia cắt, chúng tôi đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, rà soát cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu và cấp phát trang thiết bị, vật tư hỗ trợ ứng phó thiên tai cho lực lượng tại chỗ ở các thôn", ông Phi nói.

Trong sáng nay, nhiều thủy điện lớn trên thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn cũng tiếp tục tăng lượng nước xả tràn về hạ du với lượng nước lớn.

Nhiều tài sản được kê cao để tránh gây hư hỏng khi lũ về ẢNH: NGỌC THƠM

Theo số liệu cập nhật lúc 5 giờ ngày 27.10, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện A Vương và Sông Bung 4 tăng cao so với hôm qua, hơn 1.000 m3/giây; lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Đăk Mi 4 ở mức hơn 1.556 m3/giây, giảm một nửa so với hôm qua; lưu lượng về hồ thủy điện Sông Tranh 2 hơn 2.100 m3/giây.

Một lãnh đạo Công ty cổ phần Thủy điện A Vương cho biết, với lượng nước đổ về hồ lớn, thủy điện A Vương đề xuất tăng lưu lượng xả trong ngày hôm nay (27.10) để còn dung tích giảm lưu lượng xả đêm nay, tính toán để lưu lượng tăng dần và giữ mực nước hồ A Vương đến 17 giờ chiều nay khoảng 378 m.