Thời sự

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm

Phan Hậu
Phan Hậu
27/10/2025 07:33 GMT+7

Dự báo thời tiết các tỉnh từ nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa lớn trong 3 ngày tới, lượng mưa có nơi trên 600 mm.

Dự báo thời tiết hôm nay 27.10, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo đợt mưa lớn ở các tỉnh miền Trung kéo dài đến ngày 29.10.

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm- Ảnh 1.

Mưa lớn, lũ dâng cao, TP.Huế cho học sinh nghỉ học ngày 27.10

ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua 26.10 và sáng sớm nay, từ TP.Huế đến Quảng Ngãi có mưa to đến rất to; Nam bộ có nơi mưa rất to. 

Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 26.10 đến 3 giờ ngày 27.10 có nơi trên 100 mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (TP.Huế) là 119,8 mm; trạm Cống Rạch Bùn (Đồng Tháp) 165,8 mm…

Dự báo thời tiết từ sáng sớm 27.10 đến sáng sớm 29.10, khu vực từ nam Quảng Trị đến TP.Đà Nẵng và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to đến rất to. Tổng lượng mưa phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm

Khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông, lượng mưa phổ biến 100 - 200 mm, cục bộ có nơi trên 350 mm.

Dự báo từ sáng sớm ngày 27.10 đến sáng sớm ngày 28.10, khu vực phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 40 - 80 mm, có nơi mưa rất to trên 150 mm, nguy cơ xảy ra mưa có cường độ lớn 150 mm/3 giờ, gây ngập úng cục bộ.

Dự báo thời tiết hôm nay, khu vực cao nguyên Trung bộ, Khánh Hòa, phía đông Lâm Đồng và Nam bộ có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20 - 40 mm, có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa giông, người dân đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

6 tỉnh, thành phố nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay lũ sông Hương (TP.Huế) đang lên lại do các hồ thượng lưu tăng điều tiết xả xuống hạ du; sông Vu Gia - Thu Bồn (TP.Đà Nẵng) đang lên. Dự báo trong sáng nay, lũ trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở mức báo động 3.

Trong 12 giờ tới, lũ trên sông Thu Bồn tại trạm Câu Lâu tiếp tục lên và ở mức báo động 3; sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa sẽ xuống và ở dưới mức báo động 3; sông Bồ, sông Hương xuống dần và ở trên mức báo động 2.

Khu vực từ TP.Huế đến TP.Đà Nẵng trong hôm nay nguy cơ cao xảy ra ngập lụt và lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc. Ngoài ra, các tỉnh cao nguyên miền Trung như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Cũng theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày và đêm 29.10, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến từ 50 - 100 mm, có nơi mưa rất to trên 200 mm. Dự báo, mưa lớn miền Trung có khả năng kéo dài đến hết tháng 10.

Khám phá thêm chủ đề

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
