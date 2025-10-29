Đợt không khí lạnh mới lại về, gây mưa, rét nhiều nơi

Đợt không khí lạnh này khiến vùng núi rét dưới 17 °C, khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và giông.

Nhiễu động gió đông trên cao, kết hợp không khí lạnh tăng cường gây mưa to ở khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị NGUỒN: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), khoảng chiều tối và đêm 30.10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến đông Bắc bộ, sau đó lan rộng xuống bắc Trung bộ, tây Bắc bộ và trung Trung bộ.



Không khí lạnh gây gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ 30.10 - 1.11, do kết hợp với nhiễu động gió đông, khu vực đông Bắc bộ có mưa rải rác.

Từ đêm 1.11, Bắc bộ và bắc Trung bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 °C, vùng núi dưới 17 °C.

Đêm 30 và ngày 31.10, Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 °C, vùng núi dưới 20 °C; nhiệt độ trung bình 22 - 24 °C, vùng núi dưới 22 °C.



Khu vực Hà Nội, từ 30.10 - 1.11 có mưa, từ 1.11 đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 20 - 22 °C.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, kết hợp không khí lạnh tăng cường, khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và giông. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất, ngập cục bộ đô thị.

Trên biển, từ đêm 30.10, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 1,5 - 2,5 m. Phía bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.