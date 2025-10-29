Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Kinh tế xanh

Đợt không khí lạnh mới lại về, gây mưa, rét nhiều nơi

Chí Nhân
Chí Nhân
29/10/2025 18:12 GMT+7

Đợt không khí lạnh mới ở phía bắc đang di chuyển xuống phía nam, vào chiều tối mai (30.10) bắt đầu ảnh hưởng đến nước ta gây nên các kiểu thời tiết xấu ở nhiều nơi.

Đợt không khí lạnh này khiến vùng núi rét dưới 17 °C, khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và giông.

Đợt không khí lạnh mới lại về, gây mưa, rét nhiều nơi - Ảnh 1.

Nhiễu động gió đông trên cao, kết hợp không khí lạnh tăng cường gây mưa to ở khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị

NGUỒN: NCHMF

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), khoảng chiều tối và đêm 30.10, không khí lạnh bắt đầu ảnh hưởng đến đông Bắc bộ, sau đó lan rộng xuống bắc Trung bộ, tây Bắc bộ và trung Trung bộ.

Không khí lạnh gây gió đông bắc mạnh cấp 2 - 3, vùng ven biển cấp 3 - 4. Từ 30.10 - 1.11, do kết hợp với nhiễu động gió đông, khu vực đông Bắc bộ có mưa rải rác.

Từ đêm 1.11, Bắc bộ và bắc Trung bộ đêm và sáng trời lạnh, vùng núi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 19 - 22 °C, vùng núi dưới 17 °C.

Đêm 30 và ngày 31.10, Bắc bộ có nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 °C, vùng núi dưới 20 °C; nhiệt độ trung bình 22 - 24 °C, vùng núi dưới 22 °C.

Khu vực Hà Nội, từ 30.10 - 1.11 có mưa, từ 1.11 đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ 20 - 22 °C.

Cảnh báo, do ảnh hưởng của nhiễu động gió đông trên cao, kết hợp không khí lạnh tăng cường, khu vực Thanh Hóa đến bắc Quảng Trị có khả năng mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và giông. Mưa lớn có thể gây ngập úng vùng trũng, lũ quét, sạt lở đất, ngập cục bộ đô thị.

Trên biển, từ đêm 30.10, vịnh Bắc bộ có gió đông bắc cấp 5 - 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 1,5 - 2,5 m. Phía bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động, sóng cao 2 - 4 m.

Tin liên quan

Miền Trung lũ đang xuống, mưa giảm dần

Miền Trung lũ đang xuống, mưa giảm dần

Lũ trên sông Hương và sông Bồ ở Huế đang xuống; mưa vẫn xuất hiện trên diện rộng nhưng lượng mưa đang giảm dần.

Khối mây giông khổng lồ áp sát các tỉnh miền Trung, tiếp tục gây mưa rất to

Khám phá thêm chủ đề

Không khí lạnh trời rét nhiệt độ Mưa giông nhiễu động gió đông
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận