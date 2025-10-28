Khối mây giông khổng lồ áp sát các tỉnh miền Trung, tiếp tục gây mưa rất to

Trong buổi sáng nay, một số nơi ở các tỉnh trung Trung bộ mưa giảm đáng kể. Tuy nhiên, sau quãng nghỉ đó, mây giông dày đặc lại tiếp tục xuất hiện. Theo ảnh mây vệ tinh và radar thời tiết, khối mây giông khổng lồ trên khu vực giữa Biển Đông đang di chuyển về hướng đất trung Trung bộ. Dự báo sẽ tiếp tục gây mưa to đến rất to cho khu vực các tỉnh thành trung Trung bộ như Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi…



Khối mây giông khổng lồ tiếp tục gây mưa rất to cho các tỉnh thành miền Trung NGUỒN: HYMETNET - VNDMS

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF) cho biết, từ nay đến hết đêm 29.10, khu vực Huế và Đà Nẵng có mưa rất to với lượng phổ biến 200 - 400 mm, cục bộ có nơi trên 600 mm.

Phía nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi mưa từ 150 - 300 mm, cục bộ có nơi trên 500 mm. Khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị lượng mưa phổ biến 80 - 150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm. Cảnh báo cần đề phòng mưa với cường suất lớn trên 200 mm trong 3 giờ.

Trên biển, vùng biển phía bắc Biển Đông có gió đông bắc mạnh cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 - 5 m. Còn trên vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có gió đông bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7 - 8, biển động và sóng biển cao từ 2,5 - 3,5 m.

Ngoài ra, vùng biển từ nam Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang, vịnh Thái Lan, khu vực bắc và giữa Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6 - 7 và sóng biển cao trên 2 m.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực nêu trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn. Vùng ven biển từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có khả năng ngập tại các vùng trũng, thấp do ảnh hưởng của triều cường.