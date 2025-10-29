Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Kinh tế Kinh tế xanh

Miền Trung lũ đang xuống, mưa giảm dần

Chí Nhân
Chí Nhân
29/10/2025 06:32 GMT+7

Lũ trên sông Hương và sông Bồ ở Huế đang xuống; mưa vẫn xuất hiện trên diện rộng nhưng lượng mưa đang giảm dần.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (NCHMF), hiện nay, lũ trên sông Hương, sông Bồ ở Huế đang xuống. Trong 24 giờ tới, lũ trên hai sông này tiếp tục xuống. Mực nước trên sông Bồ tại trạm Phú Ốc sẽ xuống dưới mức báo động 3, trên sông Hương tại trạm Kim Long vẫn ở trên mức báo động 3.

Miền Trung lũ đang xuống, mưa giảm dần - Ảnh 1.

Lũ trên sông Hương và sông Bồ ở Huế đang rút

ẢNH: NGUYỄN PHONG

Trên sông Vu Gia - Thu Bồn ở Đà Nẵng đang dao động ở mức cao và trên báo động 3 khoảng 1,1 - 1,2m. Lũ trên sông Trà Khúc ở Quảng Ngãi tiếp tục lên và ở mức báo động 2 - 3.

Cảnh báo, tình hình ngập lụt sâu, diện rộng tại Huế, Đà Nẵng tiếp tục duy trì trong vài ngày tới; nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối và sạt lở đất trên các sườn dốc các tỉnh thành từ Huế đến Quảng Ngãi.

Trong đêm qua và sáng sớm nay (29.10), khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 28.10 đến 3 giờ ngày 29.10 cục bộ có nơi trên 170 mm như: trạm Đỉnh Bạch Mã (Huế) 193,2 mm, Trà Vân (Đà Nẵng) 174,4 mm, Sơn Lập (Quảng Ngãi) 192,6 mm…

Dự báo trong hôm nay và ngày mai, khu vực Huế và Đà Nẵng có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 120 - 250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm.

Khu vực nam Quảng Trị và phía đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa to với lượng mưa phổ biến 80 - 180 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 350 mm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến bắc Quảng Trị có mưa vừa, mưa to và giông với lượng mưa phổ biến 70 - 140 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250 mm.

Từ ngày 30.10, mưa lớn ở khu vực từ Huế đến Quảng Ngãi có khả năng giảm dần.

Ngoài ra, ngày và đêm 29.10, khu vực cao nguyên Trung bộ, Nam bộ và phía đông các tỉnh từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa, mưa vừa và giông với lượng mưa 20 - 40 mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100 mm. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 80 mm trong 3 giờ.

Khối mây giông khổng lồ áp sát các tỉnh miền Trung, tiếp tục gây mưa rất to

Khối mây giông khổng lồ áp sát các tỉnh miền Trung, tiếp tục gây mưa rất to

Hiện nay, khối mây giông khổng lồ trên khu vực giữa Biển Đông đang di chuyển về hướng đất liền và áp sát các tỉnh thành trung Trung bộ, gây mưa rất to cho khu vực Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi...

Cảnh báo mưa to ở TP.HCM và Nam bộ

