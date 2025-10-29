Giữa lũ lịch sử ở Huế, những tấm lòng thiện nguyện lăn xả giúp dân

Nhóm cứu hộ có mặt sớm nhất trong cơn lũ lịch sử này tại TP.Huế là đội xe 0 đồng Huế. Những ngày qua, các tình nguyện viên của nhóm đã liên tục tiếp nhận thông tin cầu cứu của người dân mắc kẹt trong lũ để tìm cách tiếp cận cứu hộ.

Tiếp nhận hàng trăm cuộc gọi hàng trăm tin nhắn cầu cứu, các tình nguyện viên của đội xe 0 đồng Huế đã tiếp cận giải cứu. Đa số là những trường hợp ốm đau, thai sản khẩn cấp.

Đội phản ứng nhanh Huedu vừa thành lập và xuất quân trong ngày 28.10 ẢNH: THẾ QUY

"Đi mọi mặt trận bão lũ từ Nghệ An, Thái Nguyên, Bắc Giang, Quảng Bình... nhưng thật sự tôi áp lực nhất khi đưa bạn và gia đình bạn trên con cano để bạn đi đẻ. 1 giờ sáng ngày 28.10, nhóm thiện nguyện của đội xe 0 đồng Huế nhận hỗ trợ đưa một sản phụ. Vượt qua nhiều khó khăn, các tình nguyện viên đã đưa sản phụ đến bệnh viện bình an", Nhật Hoàng, một thành viên của nhóm chia sẻ.

Trong ngày 28.10, đội xe 0 đồng Huế vẫn tiếp tục hành trình cứu hộ và tiếp thêm nhiệm vụ vận chuyển hàng cứu trợ đến cho các hộ dân còn ngập sâu nhất, đang thiếu lương thực.

Cùng với đó, Đội cứu hộ anh Dũng Nguyễn Quân (Nghệ An) sau hơn 1 ngày di chuyển đã có mặt ngày 27.10, ở Huế để giúp đỡ bà con vùng lũ.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp và kéo dài, nhận thấy nhu cầu sinh viên ở các khu nhà trọ đang rất cần hỗ trợ, thầy giáo Trương Thế Quy, giảng viên Trường ĐH Sư phạm, ĐH Huế đã tổ chức đội phản ứng nhanh Huedu, tập hợp những sinh viên của ĐH Huế để ứng cứu sinh viên.

Đội phản ứng nhanh Huedu mang nhu yếu phẩm đến cho sinh viên các khu ký túc xá đang bị ngập ẢNH: THẾ QUY

Nhóm sau khi thành lập đã lập tức xuất quân đi đến các dãy nhà trọ ngập sâu để cứu hộ sinh viên cũng như người dân đang bị nước lũ vây khốn.

Nhoài ra bạn Trần Sơn (trú tại TP.Huế) người có chứng chỉ cứu hộ cứu nạn, những ngày qua đã tham gia cùng lực lượng công an để giải cứu người dân bị nước lũ uy hiếp, gặp nguy hiểm "Một trận lụt đáng nhớ, một đêm thức trắng cùng Công An TP.Huế giải cứu bà con bị mắc kẹt khi nước lũ dâng quá nhanh. Vẫn may mắn vì đã được đào tạo về cứu hộ , cứu nạn nên cũng được việc. Mong sao lũ rút thật nhanh và mọi người sẽ an toàn", sau một đêm trắng đi cứu hộ, Trần Sơn chia sẻ.

Nhiều tấm lòng thơm thảo trong cơn lũ lịch sử

Cùng với các đội hình cứu hộ, cứu nạn trong lũ, trước diễn biến nghiêm trọng của cơn lũ lịch sử vẫn còn dâng và ngập sâu, nhiều chủ homestay, khách sạn tư nhân ở Huế đã mở cửa miễn phí để tiếp nhận người dân đến tránh lụt.

Đội cứu hộ anh Dũng Nguyễn Quân (Nghệ An) tiếp cận các hộ ngập sâu để giải cứu ẢNH: C.T.V

Trong đó, ông Đinh Xuân Giang, chủ khách sạn Trường Giang 25 đội cung TP.Huế đã thông báo mở cửa ở miễn phí cho các đoàn cứu trợ đến ở; chủ homestay Mộc Truly Hue's (gần bến xe Nguyễn Hoàng) cũng thông báo mở cửa cho bất cứ ai đến tránh trú lụt.

Công ty Điện lực Huế cũng thông báo mở cửa nhà khách ở địa chỉ 100 Nguyễn Huệ, TP.Huế để tiếp đón người dân đến tránh trú lụt. Nhà khách có 30 phòng, hiện vẫn đảm bảo nguồn điện ổn định, được trang bị đầy đủ điều kiện sinh hoạt cần thiết như điện, nước, khu vệ sinh và chỗ nghỉ ngơi khang trang.

Điểm hỗ trợ sạc điện thoại miễn phí tại nhà khách Điện lực Huế ẢNH: ĐẠI PHÚC





Bên cạnh bố trí nơi ở miễn phí, Điện lực Huế cũng triển khai các điểm sạc điện miễn phí để người dân có thể sạc điện thoại và thiết bị cần thiết trong thời gian mất điện diện rộng. Đồng thời, công ty chuẩn bị một số nhu yếu phẩm như nước uống và thực phẩm hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn.