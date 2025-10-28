'Nhà tôi bị vùi lấp rồi' - người đàn ông đi xuyên rừng giúp dân nghẹn ngào giữa tâm lũ

Ông Châu Minh Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Trà Leng (TP.Đà Nẵng), cho biết rạng sáng nay 28.10 trên địa bàn xã xảy ra vụ sạt lở đất khiến 2 ngôi nhà bị vùi lấp hoàn toàn. Trong số đó, có ngôi nhà của anh Hồ Văn Linh, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự xã Trà Leng.

Sự cố xảy ra khoảng 4 giờ sáng nay 28.10, nhiều người dân nghe tiếng nổ lớn, mặt đất rung chuyển. Khi chạy ra ngoài thì phát hiện 2 căn nhà của anh Hồ Văn Linh và Hồ Văn Lên đã bị vùi lấp dưới lớp đất đá.

Căn nhà của anh Linh bị vùi lấp hoàn toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Rất may, trước đó chính quyền xã Trà Leng nhận thấy nguy cơ sạt lở nên đã chủ động di dời người dân khỏi khu vực nguy hiểm nên không có thiệt hại về người.

Tuy nhiên, câu chuyện về người chỉ huy trưởng dốc lòng vì dân rồi lặng lẽ chịu đựng mất mát cá nhân đã khiến nhiều người không khỏi xót xa.

Trong nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở nghiêm trọng tại Trà Leng, đặc biệt là 2 tuyến đường dẫn vào khu vực Trà Leng cũ bị cô lập hoàn toàn, khiến hơn 600 hộ dân mất liên lạc, mất sóng điện thoại.

Trước tình hình nguy cấp, chiều qua 27.10, bất chấp hiểm nguy, anh Hồ Văn Linh dẫn đầu một nhóm anh em dân quân thực hiện chuyến đi bộ xuyên rừng dài hơn 32 km để tiếp cận và nắm tình hình của người dân bị cô lập.

Cùng với căn nhà của anh Linh, nhà của một hộ dân khác bị đất đá vùi lấp ẢNH: NGỌC THƠM

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh Hồ Văn Linh cho biết mưa lớn kéo dài nhiều ngày qua khiến nhiều nơi trên địa bàn xã bị sạt lở nghiêm trọng. Đặc biệt, xã Trà Leng cũ bị sạt lở 2 tuyến đường dẫn vào xã, gây cô lập đã nhiều ngày nay.

Trong sáng nay 28.10, lực lượng Quân khu 5 cũng đã có mặt hỗ trợ, thông tuyến tại các vị trí sạt lở để mở đường vào xã Trà Leng cũ.

"Hiện tất cả người dân xã Trà Leng cũ vẫn an toàn", anh Linh thở phào chia sẻ về kết quả chuyến đi.

Sau khi quay về, tối nay anh Linh và đồng đội không nghỉ ngơi bởi đang có kế hoạch đi hỗ trợ sơ tán khẩn cấp người dân ở những vùng nguy cơ sạt lở cao khác.

Sau hành trình dài dằng vì nhiệm vụ và những đêm không ngủ giúp dân, anh cũng thoáng buồn: "Đi giúp nhân dân xong, sáng nay khi về nhà thì thấy căn nhà của mình cùng hàng xóm đã bị đất đá vùi lấp hoàn toàn", anh Linh nói.

Anh Linh cho hay, nhờ nhận định được nguy cơ sạt lở, anh đã kịp thời sơ tán vợ và 2 con đến ở tại nhà người dân nên mọi người đều được bảo toàn tính mạng.



Di dời chút tài sản còn sót lại sau vụ sập 2 ngôi nhà ẢNH: NGỌC THƠM

"Chỉ tiếc là tài sản tích góp chỉ sau một tiếng nổ lớn đã vùi lấp hoàn toàn. Thiệt hại cả ngôi nhà lẫn tài sản ước tính khoảng 300 triệu đồng", anh Linh ngậm ngùi.

Ông Châu Minh Nghĩa thông tin thêm, anh Hồ Văn Linh là người đã dốc sức chỉ đạo và tham gia cùng lực lượng dân quân phòng chống bão lũ suốt mấy ngày nay.

Ngay sau vụ việc, chính quyền xã đã thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu để giúp anh Linh cùng các hộ bị nạn sớm vượt qua khó khăn, đồng thời cử lực lượng xung kích di chuyển những tài sản còn sót lại.