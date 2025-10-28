Đêm không ngủ ở Huế giữa cơn lũ lịch sử: 'Huế ơi, đừng mưa nữa!'

"Huế ơi, đêm nay đừng mưa nữa!", "Nước lụt cao lắm rồi!"… Những câu nói trong các đoạn video được người dân quay lại về trận lũ năm nay tại TP.Huế. Chị Lê Thị Lan, người dân sống trên đường Huỳnh Thúc Kháng, dọc sông Đông Ba (một nhánh của sông Hương) than thở: "Hết sức rồi, dọn từ 11 giờ trưa đến khuya, từ quán vô đến nhà. Cầu cho nước rút, chứ nước mà lên thì chịu".

Lũ lớn ngoài tầm kiểm soát

Cũng trong đêm qua 27.10, ở một số khu vực nội đô thành phố, ô tô bị ngập trong nước, chập điện nên phát ra tiếng kêu. Thời điểm đó, xe cứu hộ cũng không thể tiếp cận vì có nơi nước dâng ngập 0,5 m. Anh Phan Long, người dân phường Vỹ Dạ, chọn một vị trí cao trên đường Lê Lợi để gửi, vì từ trước đến nay khu vực này chưa từng ngập lụt.

Nhiều ô tô để ở vị trí cao nhưng vẫn ngập nước ẢNH: TRẦN HỒNG

"Lụt năm nay nằm ngoài kiểm soát và dự đoán của bà con, thiệt hại nhiều. Giờ chỉ chờ nước rút rồi xử lý chứ ai cũng quá mệt rồi!", anh Long nói.

Từ chiều 27.10, nước lũ từ sông Hương đã bủa vây nhiều khu vực nội đô TP.Huế ẢNH: BẢO ANH

Ở những khu vực hạ du sông Hương, một số gia đình bị cô lập. Nhìn nước lên quá cao, họ chỉ còn cách lên mạng xã hội để cầu cứu.

"Khu vực đường Đặng Do, tổ dân phố Diên Trường, Thuận An bị cô lập hoàn toàn. Nhà em ở mé sông, nước lên nhanh, có đội cứu hộ nào quanh khu vực giúp cho em mấy cái áo phao được không ạ?", một người dân viết trên trang cá nhân.

Vào lúc 21 giờ ngày 27.10, nước sông Hương tràn vào Bệnh viện T.Ư Huế, gây ngập nhiều khoa phòng. Như Thanh Niên đã thông tin, lực lượng Công an TP.Huế đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ có mặt tại bệnh viện, phối hợp bác sĩ, nhân viên y tế, bảo vệ, người nhà người bệnh xuyên đêm đưa hàng chục bệnh nhân bệnh nặng, các trang thiết bị y tế lên tầng cao. Một bác sĩ đã công tác tại đây hơn 10 năm cho biết chưa bao giờ chứng kiến cảnh này.

Gia đình của chị Bảo Anh sống dọc sông Đông Ba (TP.Huế), một trong những khu vực thấp trũng và thường xuyên ngập lụt. Tuy nhiên, theo chị, đây là trận lụt cao nhất từ trước đến nay mà chị chứng kiến.

Nước tràn vào nhà chị Bảo Anh ẢNH: BẢO ANH

Gia đình chị Bảo Anh mang ảnh thờ ông bà lên tầng 2 ẢNH: BẢO ANH

"Tranh thủ cơm tối xong là xuống xem dọn dẹp tiếp, ai ngờ nước lên vù vù, đã lên bậc cấp thứ 7. Bàn thờ thì gần lật tới nơi, ba mẹ và tôi nhanh chóng đưa ông bà lên trên tầng lầu. Nhìn xuống bếp ôi chiếc xe thân yêu, bếp nhà tui mới nâng lên cả mét... Vậy mà nước vẫn ngập. Nhìn một vòng tiếp "cái rầm", ôi thôi rồi cái quạt hơi nước và cái tủ lật xuống nước luôn. Quá mệt, nhắm mắt buông luôn... Tôi ở thành phố mà còn vậy huống chi người dân ở các xã vùng trũng... Bất lực thật sự luôn, kê đồ lên rồi cuối cùng ngập ướt hết cả tủ lạnh với xe", chị An chia sẻ lúc 22 giờ hôm qua 27.10.

Những hình ảnh xúc động

Cũng trong tối qua 27.10, đội cứu hộ cũng kịp thời giải cứu 2 ông bà bị bại liệt, nằm một chỗ giữa biển nước, chỉ còn hơn 50 cm nữa là nước chạm mái nhà... Giữa đêm lũ, ánh đèn pin soi lên gương mặt những người níu lấy sự sống cho nhau.

"Đêm nay sẽ là một đêm rất dài với bà con nơi đây. Cầu mong tất cả mọi người bình an", Đội cứu hộ của anh Dũng Nguyễn Quân từ Nghệ An vào TP.Huế để cứu trợ đã chia sẻ trên Facebook.

Lực lượng cứu hộ Nghệ An kịp thời sơ tán ông bà cụ bị tai biến ở TP.Huế ẢNH: DŨNG NGUYỄN QUÂN

Trong đêm, lực lượng công an, quân đội cũng căng mình để hỗ trợ người dân. Xúc động nhất là hình ảnh cán bộ, chiến sĩ Công an TP.Huế giữa đêm tối lạnh buốt dầm mình trong nước lũ, bất chấp hiểm nguy đưa người già, trẻ em lên vùng cao an toàn hay bệnh nhân, thai sản đi cấp cứu. Hình ảnh những người dân níu chặt vào vai các chiến sĩ, vượt lũ cao gần đến cổ khiến nhiều người xem không khỏi xót xa.

Chiều qua 27.10, miền Trung hứng đợt mưa lịch sử. Ghi nhận tại đỉnh Bạch Mã, lượng mưa lên đến 1.682,2 mm. Rạng sáng nay 28.10, mưa từ thượng nguồn giảm, thủy điện hạ mức nước điều tiết nên mực nước sông Hương giảm nhẹ, tuy nhiên đến gần sáng sớm mưa tiếp tục lớn trở lại…