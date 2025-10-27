Đưa đoàn tàu chở gần 700 tấn đá, ngăn lũ cuốn cầu đường sắt trên sông Hương

Đến chiều muộn ngày 27.10, mực nước sông Hương liên tục dâng cao, đe dọa an toàn cầu đường sắt Bạch Hổ (TP.Huế). Để bảo vệ công trình, ngành đường sắt đã khẩn trương điều động 19 toa xe chở đá (gần 700 tấn) án ngữ trên cầu nhằm tăng tải trọng, tránh nguy cơ bị dòng nước siết cuốn trôi.

Nước sông Hương đã dâng mấp mé cầu đường sắt Bạch Hổ chiều tối 27.10 ẢNH: NGỌC NĂM

Lãnh đạo ngành đường sắt cho hay, việc điều tàu giữ cầu là giải pháp khẩn cấp, thường được áp dụng trong các đợt mưa lũ lớn, giúp bảo vệ công trình trọng yếu, bảo đảm an toàn cho tuyến đường sắt quốc gia.

Đây là lần thứ 2 ngành đường sắt phải điều tàu trấn giữ cầu, đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ năm nay, bảo đảm giao thông đường sắt thông suốt. Trước đó, đầu tháng 10, ngành đường sắt cũng đã điều đoàn tàu nặng 300 tấn để trấn giữ cầu đường sắt tại Bắc Giang, khi nước lũ trên sông dâng cao.

Đây là lần thứ 2 trong năm nay đường sắt phải đưa các đoàn tàu tải trọng nặng để giữ cầu trước mưa lũ lịch sử ẢNH: NGỌC NĂM

Cầu đường sắt Bạch Hổ xây dựng năm 1908 khi tuyến đường sắt Huế - Quảng Trị được thiết lập. Cầu dài hơn 300 m, kết cấu bằng sắt, ở giữa là đường ray cho tàu hỏa qua lại. Hai bên cầu dành cho xe hai bánh. Trong chiến tranh, cầu Bạch Hổ bị hư hại và đã được sửa chữa.

Hiện nay, cầu Bạch Hổ vẫn giữ vai trò quan trọng là tuyến đường độc đạo dành cho tàu hỏa, kết nối đôi bờ sông Hương.

Ngày 27.10, lũ trên sông Hương (TP.Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP.Đà Nẵng) đang lên trên mức báo động 3.

Dự báo lũ trên các sông ở TP.Huế tiếp tục lên nhanh, tại trạm Phú Ốc có khả năng lên trên mức lịch sử; tại trạm Kim Long lên trên mức báo động 3 là 1,1 m; trên sông Vu Gia tại trạm Ái Nghĩa tiếp tục lên và ở trên mức báo động 3. Nguy cơ cao gây ngập lụt tại các vùng trũng thấp ven sông và lũ quét, sạt lở đất tại khu vực miền núi.