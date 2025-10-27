Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Mưa lũ chia cắt vùng tây TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 trực chiến ứng cứu

Huy Đạt
Huy Đạt
27/10/2025 17:45 GMT+7

Mưa lũ lớn gây chia cắt nhiều khu vực phía tây TP.Đà Nẵng, Quân khu 5 lập đoàn công tác đến xã Trà My, hỗ trợ sơ tán dân, khắc phục sạt lở và khơi thông đập tràn, ứng cứu vùng ngập lụt...

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ ở khu vực phía tây TP.Đà Nẵng, ngày 27.10, Quân khu 5 đã thành lập đoàn công tác do đại tá Nguyễn Văn Hòa, Phó tham mưu trưởng Quân khu 5, làm trưởng đoàn đến kiểm tra, chỉ đạo công tác phòng chống, khắc phục hậu quả tại xã Trà My.

- Ảnh 1.

Đại tá Nguyễn Văn Hòa (đứng giữa) triển khai nhiệm vụ giúp nhân dân ứng phó mưa, lũ tại Trà My (TP.Đà Nẵng)

ẢNH: H.Đ.

Theo báo cáo, từ đêm 25 - 27.10, mưa lớn kéo dài khiến mực nước các sông dâng cao, nhiều tuyến đường liên xã, liên thôn bị sạt lở, giao thông chia cắt. Toàn địa bàn xã Trà My ghi nhận 30 điểm sạt lở và 13 điểm ngập lụt, buộc lực lượng chức năng phải sơ tán, di dời 377 hộ dân với 1.559 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Quân khu 5 đã huy động gần 40 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện xe chuyên dùng của Lữ đoàn 270 cơ động đến hiện trường, hỗ trợ di dời dân, khơi thông đất đá sạt lở và gia cố các vị trí xung yếu.

- Ảnh 2.

Lực lượng vũ trang, đoàn viên, thanh niên xã cùng người dân khắc phục bùn đất tại Trà Tân

ẢNH: H.Đ

Đại tá Nguyễn Văn Hòa yêu cầu các đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, triển khai lực lượng "từng giờ, từng phút đến với dân", phân công chỉ huy phụ trách từng khu vực, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương bảo đảm an toàn cho người dân vùng lũ.

Khẩn trương khơi thông đập tràn

Tại khu vực Hòa Tiến (TP.Đà Nẵng), do mưa lớn nhiều ngày, lượng rác, cây gỗ từ thượng nguồn bị nước lũ cuốn về ứ đọng dày đặc dưới chân cầu An Trạch, gây nguy cơ vỡ đập.

Ngày 27.10, đại tá Trần Hữu Ích, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, trực tiếp có mặt chỉ đạo khắc phục. Gần 100 cán bộ, chiến sĩ, dân quân và lực lượng thiện nguyện được huy động để thu gom, cưa cắt cây lớn, kéo rác, khơi thông dòng chảy tại cầu, đập An Trạch giảm áp lực nước từ thượng lưu.

- Ảnh 3.

Đại tá Trần Hữu Ích (bên phải) trực tiếp có mặt chỉ đạo khơi thông dòng chảy tại đập An Trạch

ẢNH: H.Đ

Nhờ triển khai kịp thời, dòng chảy được thông suốt, giảm nguy cơ vỡ đập tràn, bảo vệ an toàn cho hoa màu và tài sản của người dân hạ lưu. Các tổ công tác vẫn túc trực 24/24 theo dõi diễn biến thời tiết, sẵn sàng ứng phó khi có tình huống xấu hơn.

- Ảnh 4.
- Ảnh 5.
- Ảnh 6.

Lực lượng vũ trang nỗ lực khơi thông dòng chảy trên sông Yên, đoạn qua đập An Trạch

ẢNH: H.Đ

Tại xã Đại Lộc (TP.Đà Nẵng), mưa lớn kéo dài gây ngập cục bộ, chia cắt một số tuyến đường. Thượng tá Nguyễn Hữu Thắng, Phó chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự TP.Đà Nẵng, đã trực tiếp chỉ đạo kích hoạt Sở chỉ huy tiền phương phòng chống thiên tai tại khu vực này.

Lực lượng vũ trang thành phố sử dụng ca nô cơ động đến các vùng bị cô lập, hỗ trợ vận chuyển nhu yếu phẩm, di dời người dân đến nơi an toàn; đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân không qua lại, vớt củi hay chăn thả gia súc tại vùng ngập sâu.

3 ngày mưa lớn từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có nơi trên 600 mm


Yêu cầu Quân khu 5 phối hợp khắc phục sạt lở ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng

Yêu cầu Quân khu 5 phối hợp khắc phục sạt lở ở nghĩa trang lớn nhất Đà Nẵng

Ngày 21.10, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam có công điện hỏa tốc gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 5 về việc khẩn trương khắc phục sự cố sạt lở tại nghĩa trang TP.Đà Nẵng.

Khám phá thêm chủ đề

