Đà Nẵng không để người dân bị đói, rét trong đợt 'mưa lũ lịch sử'

Chiều nay 27.10, ông Trần Nam Hưng, Phó chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, ký ban hành công văn gửi các sở, ban, ngành và lực lượng công an, biên phòng, UBND các xã, phường trên địa bàn thành phố về việc tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả do mưa lũ, sạt lở đất đá.

Theo UBND TP.Đà Nẵng, hiện nay mực nước trên sông Vu Gia - Thu Bồn đang lên nhanh, xấp xỉ và trên mức báo động (BĐ) 3. Mô hình dự báo cho thấy một số khu đất đã gần bão hòa (trên 95%), nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất là rất cao. Dự báo tình hình mưa, lũ còn diễn biến rất phức tạp trong những ngày tới.

Nước lũ trên thượng nguồn đổ về cuồn cuộn ẢNH: C.X

Vì vậy, UBND TP.Đà Nẵng yêu cầu các đơn vị vũ trang, các sở, ban, ngành, UBND các xã, phường và đơn vị liên quan phải tổ chức trực ban, theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo, cảnh báo thiên tai, kịp thời thông báo đến nhân dân để chủ động ứng phó.

Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục duy trì hoạt động ứng phó; kiểm tra, rà soát các khu vực không đảm bảo an toàn, nhất là khu vực bị ngập sâu, chia cắt, vùng trũng thấp ven sông, suối, khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất.

Nghiêm cấm người và phương tiện đi lại trên những tuyến đường bị ngập sâu, nước chảy xiết, ngầm, tràn, trên các sông, suối, hồ chứa nước và các khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở đất, lũ quét.

Ngoài ra, tiếp tục tăng cường hoạt động sơ tán nhân dân đến nơi an toàn, đảm bảo lương thực, thực phẩm cho nhân dân vùng bị ngập lụt, sạt lở đất và tại các địa điểm sơ tán dân, không để người dân bị thiếu đói, mưa rét.

UBND TP.Đà Nẵng cũng yêu cầu Sở NN-MT phối hợp với các địa phương xác định các điểm sạt lở và nguy cơ sạt lở ảnh hưởng đến nhà cửa người dân; tham mưu các giải pháp xử lý trước mắt và lâu dài, chú trọng đề xuất các dự án di dân vùng thiên tai đưa vào kế hoạch trung hạn giai đoạn 2026 - 2030…

Theo dự báo, từ sáng sớm nay 27.10 đến sáng 29.10, tại các xã, phường tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông. Tổng lượng mưa ở các phường, xã vùng đồng bằng phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm; các xã, phường vùng núi phía tây nam phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 500 mm; các xã, phường vùng núi tây bắc 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm. Dự báo 6 - 12 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên ở mức BĐ3, sông Hàn ở mức trên BĐ2, sông Tam Kỳ ở xấp xỉ mức BĐ1. Từ 12 - 24 giờ tới, lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn tiếp tục lên, đạt đỉnh ở mức trên BĐ3; sông Hàn ở mức trên BĐ2, sau đó dao động ở mức cao.



