Mưa lũ chia cắt, công an Huế xuyên đêm di dời người dân khỏi vùng ngập

Từ đêm qua 26.10 cho đến trưa nay 27.10, Công an TP.Huế căng mình làm nhiệm vụ tại các điểm sạt lở, hỗ trợ người dân trước diễn biến phức tạp của mưa lũ.



Công an phường Kim Long đưa người dân ra khỏi vùng ngập ẢNH: BÌNH THIÊN

Như Thanh Niên đã thông tin, tại xã Hưng Lộc, suốt 12 giờ qua, lực lượng công an xã đã khẩn trương phối hợp cùng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và chính quyền địa phương tổ chức di dời người già, trẻ em, phụ nữ mang thai ở các thôn hạ lưu sông Nong đến nơi an toàn.

Thời điểm này, nhiều tuyến đường nước ngập sâu, cao 0,5 m, lực lượng công an đã kịp thời tiếp cận người dân sơ tán.

Công an xã Hưng Lộc sơ tán người dân đến nơi an toàn ẢNH: BÌNH THIÊN

Một số cán bộ, chiến sĩ khác ở lại khu vực này, hỗ trợ người dân kê cao lúa, di chuyển đồ đạc, vật nuôi, hạn chế thiệt hại do ngập lụt gây ra.

Lực lượng xung kích xã Hưng Lộc giúp người dân kê cao lúa ẢNH: BÌNH THIÊN

Tại khu vực trung tâm thành phố, sau khi nhiều tuyến đường ở các phường An Cựu, Hóa Châu, Phú Xuân… ngập sâu, lực lượng công an phường cũng huy động toàn bộ lực lượng xuống cơ sở hỗ trợ người vùng thấp trũng di dời tài sản, giúp đỡ người già, trẻ em, tham gia điều tiết giao thông, ngăn phương tiện vào vùng ngập nặng.

CSGT TP.Huế dùng xe chuyên dụng chở người dân qua đoạn ngập ẢNH: BÌNH THIÊN

Lực lượng chức năng hướng dẫn phương tiện ra khỏi cao tốc La Sơn - Túy Loan, lưu thông trên QL1 ẢNH: LÊ HOÀI NHÂN

Tại các tuyến đường ngập lụt trung tâm thành phố, lực lượng CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TP.Huế đã dùng xe chuyên dụng, hỗ trợ đưa cả người và xe của người đi đường đi qua an toàn.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng CSGT vẫn túc trực tại các điểm sạt lở và các điểm ra vào của cao tốc La Sơn – Túy Loan, kịp thời hướng dẫn các phương tiện.