Công an trích xuất camera vụ ẩu đả gây náo loạn đường phố tại TP.HCM

Ngày 24.10, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 3 phút ghi lại cảnh nhóm người lao vào tấn công một người đàn ông gây náo loạn đường phố.

Lúc này, người đàn ông bị hành hung phản kháng, rồi xảy ra ẩu đả loạn xạ trên đường. Xung quanh một số người khác đứng la ó, có người vào can ngăn đánh nhau. Nhiều tiếng nói lớn với giọng thắc mắc: "Sao đánh ông già, 3 - 4 đứa sao đánh ông già vậy. Có dao hay gì kìa".

Người dân ghi lại vụ ẩu đả trên đường Nguyễn Thị Sóc ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Qua xác minh, sự việc xảy ra trên đường Nguyễn Thị Sóc, đoạn trước cổng số 2 Trường THPT Bà Điểm (xã Bà Điểm, TP.HCM) vào sáng sớm 23.10.



Người dân tại khu vực cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc là khoảng 2 giờ, một nhóm khoảng 7 - 8 người (gồm cả nam lẫn nữ) tuổi còn khá trẻ, đuổi theo người đàn ông trung niên. Khi đến khu vực trên thì 3 nam thanh niên trong nhóm này lao vào đánh người đàn ông. Những người còn lại cố can ngăn hai bên đánh nhau nhưng bất thành.

Vụ ẩu đả gây náo loạn đường phố và chỉ dừng lại khi nhóm người thấy CSGT chạy xe tuần tra ngang qua, liền bỏ chạy tán loạn. Vụ việc được người dân gần đó ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Khu vực xảy ra vụ ẩu đả ẢNH: TRẦN KHA

Liên quan đến vụ việc, Công an xã Bà Điểm đã vào cuộc xác minh, tiến hành trích xuất camera an ninh khu vực để làm rõ danh tính những người liên quan và nguyên nhân dẫn đến vụ ẩu đả.