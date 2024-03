Giải cứu người đàn ông leo cột đèn gây náo loạn đường phố

Trước đó, khoảng 8 giờ cùng ngày, người dân ngụ gần giao lộ QL22 với đường Nguyễn Ảnh Thủ - nơi giáp ranh giữa Q.12 và H.Hóc Môn (thuộc địa bàn P.Trung Mỹ Tây, Q.12, TP.HCM) thấy người đàn ông có biểu hiện bất thường, nghi "ngáo đá" leo lên cột đèn chiếu sáng ở giữa dải phân cách QL22.



Lực lượng chức năng giải cứu người đàn ông có biểu hiện bất thường leo cột đèn gây náo loạn đường phố TRẦN KHA

Người đàn ông đứng trên thanh sắt bắc ngang cột đèn mặc cho người dân khuyên ngăn trèo xuống vì quá nguy hiểm. Vụ việc thu hút nhiều người đi đường dừng xe theo dõi gây ùn tắc giao thông.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an H.Hóc Môn (ban đầu nhận tin báo của người dân vụ việc xảy ra ở H.Hóc Môn) điều động phương tiện cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường tìm cách đưa người này xuống đất. Người đàn ông cố thủ trên cột đèn mỗi khi lực lượng chức năng tiếp tận nên gây không ít khó khăn cho công tác cứu nạn cứu hộ.

Cùng lúc đó, lực lượng phối hợp gồm: Công an P.Trung Mỹ Tây (Q.12), xã Bà Điểm (H.Hóc Môn), Đội CSGT An Sương (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP.HCM) và bảo vệ dân phố địa phương cũng được điều động đến tham gia giải cứu người đàn ông này. Mặc dù, cảnh sát cứu hộ cứu nạn ra sức khuyên ngăn, vận động người này leo xuống nhưng không có kết quả. Tránh trường hợp người này nhảy xuống đất nên lực lượng chức năng cho căng bạt che chắn bên dưới.

Ảnh hưởng từ vụ việc giải cứu người đàn ông leo cột đèn khiến giao thông trên QL22, QL1 ùn tắc kéo dài.

Lực lượng chức năng sau đó dùng xe thang tiếp cận người đàn ông. Đến hơn 10 giờ 30 cùng ngày, trong lúc vận động, thuyết phục, cảnh sát đã kịp thời áp sát khống chế người này, đưa xuống mặt đất an toàn.

Người đàn ông có biểu hiện bất thường được bàn giao cho Công an P.Trung Mỹ Tây kiểm tra, lập hồ sơ, xử lý.