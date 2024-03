Giải cứu các bé bị người có biểu hiện 'ngáo đá' xông vào trường mầm non khống chế

Khoảng 6 giờ 50 ngày 1.3, một người đàn ông khoảng 40 tuổi có biểu hiện "ngáo đá", cầm dao dài xông vào trường Trường mầm non Tuổi Thần Tiên (KP.10, P.5, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang). Sau khi khống chế nhiều bé. Người này cởi trần, bồng 1 bé trai lên rồi la hét dữ dội.

Người đàn ông cầm dao khống chế các cháu bé trong Trường mầm non Tuổi Thần Tiên BẮC BÌNH

Thấy vậy, nhiều phụ huynh hô hoán và thông báo cho nhà trường.

Khi vào trường, người đàn ông này đã vào 1 phòng học lúc các cháu bé đang ăn sáng, rồi cầm dao la hét, đập phá bàn ghế, cố thủ và khống chế 3 cháu bé.

Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Diệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã đến khu vực hiện trường theo dõi và chỉ đạo lực lượng chức năng giải cứu các cháu bé.

Ông Nguyễn Thành Diệu, Phó chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang, đến hiện trường theo dõi, chỉ đạo việc giải cứu các bé BẮC BÌNH

Đến hơn 7 giờ cùng ngày, hàng chục cán bộ, chiến sĩ thuộc Cảnh sát 113 Công an tỉnh Tiền Giang, Công an P.5 đã bao vây trường mầm non, lên phương án giải cứu các cháu bé.

Khoảng 1 tiếng đồng hồ sau, lực lượng chức năng đã giải cứu được 1 cháu bé ra ngoài an toàn. Đến khoảng 8 giờ 30, người đàn ông bị lực lượng công an khống chế, 2 bé còn lại được giải cứu an toàn, không bị thương.

Lực lượng công an bao vây và giải cứu các cháu bé khỏi tay người đàn ông "ngáo đá" BẮC BÌNH

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Thành Diệu cho biết trong chiều nay 1.3, UBND tỉnh Tiền Giang sẽ có báo cáo, thông tin về vụ việc người đàn ông "ngáo đá" cầm dao xông vào trường mầm non khống chế trẻ em.