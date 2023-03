Một thanh niên có biểu hiện 'ngáo đá' đâm cha ruột trọng thương

Chiều 30.3, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh An Giang cho biết, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh An Giang đã khống chế, bắt giữ Trần Chí Thiện (23 tuổi, ngụ P.Mỹ Long, TP.Long Xuyên) có biểu hiện ngáo đá, dùng dao đâm cha ruột gây thương tích nặng.

Trần Chí Thiện tại cơ quan công an CACC

Khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, Công an tỉnh An Giang nhận tin báo của người dân về việc Trần Chí Thiện có biểu hiện ngáo đá, dùng dao đâm ông T.T.D (42 tuổi, cha ruột của Thiện) gây thương tích.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát 113 Công an tỉnh An Giang đến hiện trường, nhanh chóng khống chế, bắt giữ Thiện và đưa ông D. đến Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang cấp cứu kịp thời. Tại hiện trường, công an thu giữ 1 đoạn ống tuýp sắt có gắn dao 1 đầu và 1 cây xà beng.

Hiện, Cảnh sát 113 Công an tỉnh An Giang bàn giao Thiện cho Công an P.Mỹ Long xử lý theo thẩm quyền.