Tiền Giang: Tài xế gây tai nạn liên hoàn làm chết người rồi bỏ trốn

Ngày 16.2, tin từ Công an tỉnh Tiền Giang, cho biết các đơn vị nghiệp vụ đã truy tìm được tài xế và phương tiện gây tai nạn chết người tại điểm dừng chờ đèn đỏ trên QL1 (đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, H.Cái Bè, Tiền Giang).

Hiện trường vụ tai nạn BẮC BÌNH

Theo thông tin ban đầu, tối 15.2, trong lúc 3 xe máy BS 94D1-135.XX, 63G1-255.XX, 63G1-172.XX và xe tải BS 63C-172.XX dừng chờ đèn đỏ trên QL1 (đoạn qua xã Mỹ Đức Tây, H.Cái Bè, Tiền Giang), thì bị xe tải mang biển kiểm soát TP.HCM tông liên hoàn từ phía sau.

Vụ tai nạn làm 1 người ngồi trên xe máy tử vong tại chỗ, 3 xe máy và xe tải bị tông hư hỏng nặng. Đáng chú ý, sau khi gây tai nạn, tài xế xe tải mang biển kiểm soát TP.HCM đã điều khiển phương tiện rời khỏi hiện trường theo hướng đi TP.HCM.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Công an H.Cái Bè và Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang tiếp cận hiện trường để điều tra vụ tai nạn và thông báo cho Công an tỉnh Long An để hỗ trợ truy tìm tài xế gây tai nạn bỏ trốn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an đã chặn bắt được xe gây tai nạn khi đang di chuyển trên địa bàn tỉnh Long An. Sau đó, tài xế và phương tiện được di lý về tỉnh Tiền Giang để phục vụ công tác điều tra.