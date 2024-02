Xe tải va chạm xe đạp điện làm bé gái tử vong tại chỗ

Tối 5.2, Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, khoảng 9 giờ cùng ngày trên tuyến QL1, thuộc tổ 7, P.Nghĩa Chánh, TP.Quảng Ngãi, ô tô tải BS 43C-155.63 do tài xế Nguyễn Anh Vũ (29 tuổi, ở H.Đơn Dương, Lâm Đồng) điều khiển va chạm với xe đạp điện do em N.T.H.M (13 tuổi) điều khiển chở em L.T.H (10 tuổi, cùng ở tổ 7, P.Nghĩa Chánh).

Hiện trường vụ tai nạn giao thông C.T.V

Hậu quả, em M. tử vong tại chỗ, em H. bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu. Xe đạp điện hư hỏng nặng.

Ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn, lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường tổ chức khám nghiệm và điều tiết giao thông. Cơ quan chức năng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế xe tải, kết quả âm tính.

Vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô tải và xe đạp điện đang được Công an TP.Quảng Ngãi thụ lý, điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.