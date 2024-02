TP.HCM: Chuẩn bị về quê ăn tết thì gặp tai nạn giao thông tử vong

Đến hơn 16 giờ ngày 5.2, Công an TP.Thủ Đức (TP.HCM) vẫn đang phối hợp cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ tai nạn giao thông trong Khu Công nghệ cao TP.HCM làm một người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông làm một người tử vong TRẦN DUY KHÁNH

Danh tính nạn nhân được xác định là anh N.C.C (26 tuổi, tỉnh Phú Yên), chỉ còn vài ngày nữa anh này sẽ về quê ở thị xã Đông Hòa ăn tết thì gặp tai nạn thương tâm.

Thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ 30 cùng ngày, anh C. điều khiển xe máy (BS: 78 G1 - 384.xx) trên đường Võ Chí Công, hướng từ cầu Phú Hữu đi ngã tư Lã Xuân Oai. Khi xe máy chạy đến đoạn giao giữa đường Võ Chí Công - đường D18 (đoạn thuộc địa bàn P.Tăng Nhơn Phú B, TP.Thủ Đức) thì tông mạnh vào bên hông xe đầu kéo (BS: 51C - 942.xx) đang chạy theo hướng ngược lại, rẽ vào đường D18.

Cú tông mạnh làm anh C. ngã ra đường, tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, chiếc xe máy ngã cạnh bánh sau xe đầu kéo, hư hỏng nặng, nhiều mảnh vụn và vật dụng cá nhân rơi vương vãi.

Nhận tin báo, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an TP.Thủ Đức có mặt bảo vệ hiện trường, điều tiết giao thông. Công an TP.Thủ Đức phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Được biết, tại đoạn đường xảy ra vụ tai nạn có đèn tín hiệu giao thông và đoạn đường này được giới hạn tốc độ cho xe máy lưu thông dưới 40 km/giờ. Lực lượng chức năng đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.