Hội thi thể thao nghiệp vụ cứu nạn, cứu hộ toàn quốc

Nội dung thi đấu gồm CNCH trong môi trường có khói khí độc; bơi CNCH; CNCH trong môi trường nước; 100 m vượt chướng ngại vật, CNCH. Thông qua hội thao nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ thuật CNCH của lực lượng cảnh sát PCCC và CNCH. Bên cạnh đó, hội thao giúp các đơn vị nghiệp vụ trên toàn quốc có dịp gặp gỡ, học tập, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực, nghiệp vụ và tạo khí thế thi đua sôi nổi giữa các tỉnh thành trên cả nước.

Các chiến sĩ Cảnh sát PCCC tham gia hội thi nghiệp vụ CNCH toàn quốc năm 2023

Mã Phong

Kết thúc hội thao, Công an TP.HCM đoạt hạng nhất toàn đoàn; Công an tỉnh Sơn La đoạt hạng nhì và hạng ba thuộc về Công an tỉnh Nam Định.