Đà Nẵng: Hàng nghìn hộ dân rốn lũ Thượng Đức đang bị cô lập

Đầu giờ chiều nay 27.10, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho biết nước dâng cao từ chiều tối qua 26.10) đang gây ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực trên địa bàn xã gây cô lập hoàn toàn. Lực lượng công an, quân sự xã đã huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân, kê cao và di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Tính đến 7 giờ ngày 27.10, các trên địa bàn xã có nhiều khu vực ngập sâu, gây chia cắt như Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông. Trong đó, nhiều nhà dân ở thôn Tân An ngập sâu hơn 1 m.

Hiện nay, mưa lũ đã gây chia cắt 2.120 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu. Địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản các hộ vùng trũng thấp ở tổ 6 thôn Tân An, đồng thời di dời xen ghép 113 hộ dân với với 447 nhân khẩu.

Đối với vùng dễ bị chia cắt, UBND xã Thượng Đức đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, rà soát cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu và cấp phát trang thiết bị, vật tư hỗ trợ ứng phó thiên tai cho lực lượng tại chỗ ở các thôn.

Nước sông dâng cao tại "rốn lũ" xã Thượng Đức, chia cắt nhiều thôn của xã, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn đồ "chạy lũ" ẢNH: NGỌC THƠM

Từ đêm 26 đến sáng 27.10, nhiều khu vực thấp trũng tại các xã phường ven sông Vu Gia, Thu Bồn như Gò Nổi, Thượng Đức, Đại Lộc, Thu Bồn, Hội An... bị ngập nặng, nhiều nhà dân ngập trên 1 m ẢNH: NGỌC THƠM

Trong sáng 27.10, nước vẫn đang tiếp tục tăng nhanh, riêng tại xã Thượng Đức có hơn 2.000 nhà dân bị chia cắt ẢNH: NGỌC THƠM

Thôn Thái Chấn Sơn bị nước lũ bao vây, cô lập hoàn toàn ẢNH: NGỌC THƠM

Trong sáng nay (27.10), nhiều thủy điện lớn trên thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn cũng tiếp tục tăng lượng nước xả tràn về hạ du với lượng nước lớn. Với việc mưa lớn liên tục trút xuống như những ngày qua, nguy cơ nhiều nơi vùng trũng thấp, rốn lũ tiếp tục sẽ ngập sâu ẢNH: NGỌC THƠM

Nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến hàng trăm hộ dân ở thôn Thái Chấn Sơn bị cô lập ẢNH: NGỌC THƠM

Mưa lớn kéo dài, cùng với các thủy điện đồng loạt điều tiết, xả lũ khiến nhiều nơi ở xã Thượng Đức ngập sâu cả mét ẢNH: NGỌC THƠM

Nước lũ bao vây vùng "rốn lũ" xã Thượng Đức ẢNH: NGỌC THƠM

Nhiều nhà dân bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1 m ẢNH: NGỌC THƠM

Nước lũ tràn vào nhà dân ẢNH: NGỌC THƠM

Theo dự báo, từ sáng sớm nay 27.10 đến sáng 29.10, các xã, phường tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Vùng núi phía tây nam lượng mưa phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 500 mm; vùng núi tây bắc 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm ẢNH: NGỌC THƠM

Tuyến đường độc đạo vào thôn Thái Chấn Sơn ngập sâu, khiến cả thôn bị cô lập hoàn toàn ẢNH: NGỌC THƠM