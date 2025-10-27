Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đà Nẵng: Hàng nghìn hộ dân rốn lũ Thượng Đức đang bị cô lập

Mạnh Cường
Mạnh Cường
27/10/2025 14:39 GMT+7

Hơn 2.100 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu ở vùng 'rốn lũ' xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng) bị cô lập hoàn toàn do lũ lên nhanh trong đêm.

Đầu giờ chiều nay 27.10, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho biết nước dâng cao từ chiều tối qua 26.10) đang gây ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực trên địa bàn xã gây cô lập hoàn toàn. Lực lượng công an, quân sự xã đã huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân, kê cao và di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.

Tính đến 7 giờ ngày 27.10, các trên địa bàn xã có nhiều khu vực ngập sâu, gây chia cắt như Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông. Trong đó, nhiều nhà dân ở thôn Tân An ngập sâu hơn 1 m.

Hiện nay, mưa lũ đã gây chia cắt 2.120 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu. Địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản các hộ vùng trũng thấp ở tổ 6 thôn Tân An, đồng thời di dời xen ghép 113 hộ dân với với 447 nhân khẩu.

Đối với vùng dễ bị chia cắt, UBND xã Thượng Đức đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, rà soát cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu và cấp phát trang thiết bị, vật tư hỗ trợ ứng phó thiên tai cho lực lượng tại chỗ ở các thôn.

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 1.

Nước sông dâng cao tại "rốn lũ" xã Thượng Đức, chia cắt nhiều thôn của xã, lực lượng chức năng hỗ trợ người dân dọn đồ "chạy lũ"

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 2.

Từ đêm 26 đến sáng 27.10, nhiều khu vực thấp trũng tại các xã phường ven sông Vu Gia, Thu Bồn như Gò Nổi, Thượng Đức, Đại Lộc, Thu Bồn, Hội An... bị ngập nặng, nhiều nhà dân ngập trên 1 m

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 3.

Trong sáng 27.10, nước vẫn đang tiếp tục tăng nhanh, riêng tại xã Thượng Đức có hơn 2.000 nhà dân bị chia cắt

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 4.

Thôn Thái Chấn Sơn bị nước lũ bao vây, cô lập hoàn toàn

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 5.

Trong sáng nay (27.10), nhiều thủy điện lớn trên thượng nguồn Vu Gia - Thu Bồn cũng tiếp tục tăng lượng nước xả tràn về hạ du với lượng nước lớn. Với việc mưa lớn liên tục trút xuống như những ngày qua, nguy cơ nhiều nơi vùng trũng thấp, rốn lũ tiếp tục sẽ ngập sâu

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 6.

Nước lũ dâng cao, chảy xiết khiến hàng trăm hộ dân ở thôn Thái Chấn Sơn bị cô lập

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 7.

Mưa lớn kéo dài, cùng với các thủy điện đồng loạt điều tiết, xả lũ khiến nhiều nơi ở xã Thượng Đức ngập sâu cả mét

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 8.

Nước lũ bao vây vùng "rốn lũ" xã Thượng Đức

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 9.

Nhiều nhà dân bị ngập sâu, có nơi ngập hơn 1 m

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 10.

Nước lũ tràn vào nhà dân

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 11.

Theo dự báo, từ sáng sớm nay 27.10 đến sáng 29.10, các xã, phường tại TP.Đà Nẵng có mưa vừa, mưa to, mưa rất to và dông, lượng mưa phổ biến 150 - 300 mm, có nơi trên 400 mm. Vùng núi phía tây nam lượng mưa phổ biến 200 - 350 mm, có nơi trên 500 mm; vùng núi tây bắc 100 - 250 mm, có nơi trên 300 mm

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 12.

Tuyến đường độc đạo vào thôn Thái Chấn Sơn ngập sâu, khiến cả thôn bị cô lập hoàn toàn

ẢNH: NGỌC THƠM

Đà Nẵng: 'Rốn lũ' bị nước lũ bao vây, 4.300 người dân bị cô lập hoàn toàn - Ảnh 13.

Người dân vùng rốn lũ Đà Nẵng vật lộn với nước lũ.

ẢNH: NGỌC THƠM

 

