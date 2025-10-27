Đà Nẵng: Hàng nghìn hộ dân rốn lũ Thượng Đức đang bị cô lập

Hơn 2.100 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu ở vùng 'rốn lũ' xã Thượng Đức (TP.Đà Nẵng) bị cô lập hoàn toàn do lũ lên nhanh trong đêm.
Đầu giờ chiều nay 27.10, ông Phan Trung Phi, Chủ tịch UBND xã Thượng Đức, cho biết nước dâng cao từ chiều tối qua 26.10) đang gây ngập lụt nghiêm trọng tại một số khu vực trên địa bàn xã gây cô lập hoàn toàn. Lực lượng công an, quân sự xã đã huy động lực lượng hỗ trợ sơ tán người dân, kê cao và di dời tài sản của người dân đến nơi an toàn.
Tính đến 7 giờ ngày 27.10, các trên địa bàn xã có nhiều khu vực ngập sâu, gây chia cắt như Đại Mỹ, Thạnh Đại, Thái Chấn Sơn, Trúc Hà, Tân An, Hà Dục Tây, Tịnh Đông Tây, Hà Dục Đông. Trong đó, nhiều nhà dân ở thôn Tân An ngập sâu hơn 1 m.
Hiện nay, mưa lũ đã gây chia cắt 2.120 hộ dân với khoảng 4.300 nhân khẩu. Địa phương đã hỗ trợ di dời tài sản các hộ vùng trũng thấp ở tổ 6 thôn Tân An, đồng thời di dời xen ghép 113 hộ dân với với 447 nhân khẩu.
Đối với vùng dễ bị chia cắt, UBND xã Thượng Đức đã chuẩn bị lương thực, thực phẩm, rà soát cắm biển cảnh báo tại các điểm nguy cơ sạt lở, lũ quét, ngập sâu và cấp phát trang thiết bị, vật tư hỗ trợ ứng phó thiên tai cho lực lượng tại chỗ ở các thôn.
